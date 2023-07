BIM und CAFM: Online-Lehrgang

Donnerstags 7., 14. und 21. September 2023

10.30 – 14.30 Uhr

Bei Ihnen im Büro oder im Homeoffice via zoom

Building Information Modeling eröffnet dem CAFM neue Möglichkeiten, Daten für den Immobilienbetrieb zu gewinnen. Um die Daten eines BIM-Modells nutzen zu können, sind im Vorfeld allerdings wichtige Weichen zu stellen. Welche das sind und wie der Erfolg gesichert werden kann, zeigt unsere CAFM-Wissenswerkstatt „BIM und CAFM“ auf. Der Lehrgang folgt dem bewährten Format der CAFM-Wissenswerkstatt mit jeweils dreistündigen Einheiten an drei aufeinander folgenden Wochen.

Mit erfahrenen und sachkundigen Referenten vermittelt der Lehrgang „BIM und CAFM“ Grundlagenwissen und gibt umfassenden Einblick in die Praxis. Gedacht ist der Lehrgang für alle, die BIM und CAFM zusammenbringen müssen, ob BIM- und Facility Manager, Bauherr, Immobilienbetreiber, Consultant oder aus anderen Gründen Interessierter. Und das dürfen Sie von der CAFM-Wissenswerkstatt BIM und CAFM erwarten:

Modul I, 7. September 2023, 10:30 bis 12:00 Uhr: GRUNDLAGEN BIM UND CAFM

Inhalte u.a.: Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Datensysteme, Aspekte der Planung, Datendichte, Datenhoheit und führendes System, Kompatibilität herstellen

Referent: Maik Schlundt, gefma AK Digitalisierung.

Modul I, 7. September 2023, 13:00 bis 14:30 Uhr: BIM-DATEN IN CAFM NUTZEN

Inhalte u.a.: Datenformate für BIM, Datenformate in CAFM, Welche Daten übernehmen?, Wie erfolgt ein sicherer Transfer?, Wie lassen sich BIM-Daten um CAFM-relevante Inhalte ergänzen (alternative Datenquellen)?

Referent. Dr. Christof Duvenbeck, RIB IMS GmbH

Modul II, 14. September 2023, 10:30 bis 12:00 Uhr: DATENMIGRATION AUS BIM IN CAFM – FALLSTRICKE UND LÖSUNGEN

Inhalte u.a.: Probleme der Datenmigration, Stärken und Schwächen verschiedener BIM-Software, notwendige Schritte für eine erfolgreiche Datenmigration, Anreicherung und Präzisierung von BIM-Daten für das CAFM

Referenten: Christine Proksch, DIN Bauportal und Martina Reinholz, Dr. Reinholz & Partner

Modul II, 14. September 2023, 13:00 bis 14:30 Uhr: CAFM IM BIM-MODELL REALISIEREN

Inhalte u.a.: CAFM im BIM muss anders gedacht werden, Vorteile von CAFM im BIM, Nachteile von CAFM im BIM, CAFM-relevante Strukturen im BIM-Modell schaffen, CAFM-Prozesse im BIM ergänzen

Referent: Samuel Klaus, Stadt Thun (CH)

Modul III, 21. September 2023: 10:30 – 12:00 Uhr: BIM UND CAFM IN PLANUNG, BAU UND BETRIEB

Inhalte u.a.: Motivation, Vorbereitung, Umsetzung, Planung mit CAFM – was genau heißt das?, Bauen mit CAFM – was genau heißt das?, Bewirtschaftung mit BIM – oder doch mit CAFM?, Nutzen von CAFM in der Planungsphase

Referent: Johannes Oser, Axel Springer Services & Immobilien GmbH

Modul III, 21. September 2023: 13:00 – 14:30 Uhr: Datenpflegekonzepte für BIM und CAFM

Inhalte u.a.: Vorbereitung, Strukturanalyse, Umsetzung

Referent: Christoph Merz, CADMEC AG

Im Anschluss an die jeweiligen Module haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen direkt an die Referenten zu richten.

Sie erhalten nach Abschluss des Online-Lehrgangs ein Abschlusszertifikat.

Teilnehmerkreis:

Facility Manager, FM-Dienstleister, IT-Verantwortliche, Immobilienmanager und -verwalter

Wir freuen uns auf Sie!

Den zoom-Link zur Einwahl erhalten nach Ihrer Anmeldung innerhalb von 10 Minuten an die von Ihnen angegebene Email-Adresse. Sollte das nicht der Fall sein, schauen Sie bitte in Ihrem Spam-Ordner nach. Falls Sie dort nicht fündig werden, melden Sie sich bitte bei: mara.dittebrand@forum-media.com

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:

Mara Dittebrand, Veranstaltungsmanagement

Tel.: 08233/381-316, E-Mail: mara.dittebrand@forum-media.com

zum Programm » zur Anmeldung »

AGENDA BIM und CAFM Online-Lehrgang Donnerstag, 7. September 2023 10.15 Uhr Teilnehmerregistrierung in zoom 10.30 Uhr Begrüßung durch

Robert Altmannshofer, Chefredakteur „Der Facility Manager“,

Thomas Semmler, Chefredakteur „

Mara Dittebrand, Leitung Online-Akademie

durch, Chefredakteur „Der Facility Manager“,, Chefredakteur „ CAFM-News “ und, Leitung Online-Akademie Thema: GRUNDLAGEN BIM UND CAFM 10.35 Uhr Inhalte u.a.: Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Datensysteme, Aspekte der Planung, Datendichte, Datenhoheit und führendes System, Kompatibilität herstellen Maik Schlundt, gefma AK Digitalisierung 12.00 Uhr Pause Thema: BIM-DATEN IN CAFM NUTZEN 13.00 Uhr Inhalte u.a.: Datenformate für BIM, Datenformate in CAFM, Welche Daten übernehmen?, Wie erfolgt ein sicherer Transfer? Wie lassen sich BIM-Daten um CAFM-relevante Inhalte ergänzen (alternative Datenquellen)? Dr. Christof Duvenbeck, RIB IMS GmbH 14.30 Uhr Ende des ersten Tages Donnerstag, 14. September 2023 10.15 Uhr Teilnehmerregistrierung in zoom 10.30 Uhr Begrüßung durch

Robert Altmannshofer, Chefredakteur „Der Facility Manager“,

Thomas Semmler, Chefredakteur „

Mara Dittebrand, Leitung Online-Akademie

durch, Chefredakteur „Der Facility Manager“,, Chefredakteur „ CAFM-News “ und, Leitung Online-Akademie Thema: DATENMIGRATION AUS BIM IN CAFM – FALLSTRICKE UND LÖSUNGEN 10.35 Uhr Inhalte u.a.: Probleme der Datenmigration, Stärken und Schwächen verschiedener BIM-Software, notwendige Schritte für eine erfolgreiche Datenmigration, Anreicherung und Präzisierung von BIM-Daten für das CAFM Christine Proksch, DIN Bauportal Martina Reinholz, Dr. Reinholz & Partner 12.00 Uhr Pause Thema: CAFM IM BIM-MODELL REALISIEREN 13.00 Uhr Inhalte u.a.: CAFM in BIM muss anders gedacht werden, Vorteile von CAFM im BIM, Nachteile von CAFM im BIM, CAFM-relevante Strukturen im BIM-Modell schaffen, CAFM-Prozesse im BIM ergänzen Samuel Klaus, Stadt Thun (CH) 14.30 Uhr Ende des zweiten Tages Donnerstag, 21. September 2023 10.15 Uhr Teilnehmerregistrierung in zoom 10.30 Uhr Begrüßung durch

Robert Altmannshofer, Chefredakteur „Der Facility Manager“,

Thomas Semmler, Chefredakteur „

Mara Dittebrand, Leitung Online-Akademie

durch, Chefredakteur „Der Facility Manager“,, Chefredakteur „ CAFM-News “ und, Leitung Online-Akademie Thema: BIM UND CAFM IN PLANUNG, BAU UND BETRIEB 10.35 Uhr Inhalte u.a.: Motivation, Vorbereitung, Umsetzung, Planung mit CAFM – was genau heißt das?, bauen mit CAFM – was genau heißt das?, Bewirtschaftung mit BIM – oder doch mit CAFM, Nutzen von CAFM in der Planungsphase Johannes Oser, Axel Springer Services & Immobilien GmbH 12.15 Uhr Pause Thema: Datenpflegekonzepte für BIM und CAFM 13.00 Uhr Inhalte u.a.: Vorbereitung, Strukturanalyse, Umsetzung Christoph Merz, CADMEC AG 14.30 Uhr Ende der Veranstaltung

Stand: 30. Juni 2023, Änderungen vorbehalten.

Die Veranstaltung wird digital dokumentiert. Mit der Teilnahme stimmen Sie der Veröffentlichung (in Druck-, Internet-, Video & DVD-Form) von Foto, Video- und Videostreammaterial zu. Dies beinhaltet auch die sozialen Netzwerke.

Anmeldung

Konditionen: Regulär: 895 Euro

Abonnenten von Der Facility Manager oder industrieBAU: 795 Euro

Gruppenticket (3 -10 Personen aus demselben Unternehmen): 2.000 Euro Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt. Weitere Informationen:

Mara Dittebrand

Veranstaltungsmanagement

[T] +49 (0) 8233/381-316

[E] Mara DittebrandVeranstaltungsmanagement[T] +49 (0) 8233/381-316[E] mara.dittebrand@forum-media.com Location:

via zoom