Live-Online Praxistag „KI im FM: Wissen. Verstehen. Anwenden.“

Mittwoch, 26. März 2025

09.00 – 12.15 Uhr

Bei Ihnen im Büro oder im Homeoffice via MS Teams

Die Integration von KI revolutioniert das Facility Management durch Prozessautomatisierung, Ressourcenoptimierung und Störungsvermeidung, wodurch Effizienz und Kosteneinsparungen erzielt werden. Beim Praxistag „KI im FM: Wissen. Verstehen. Anwenden.“ erfahren Teilnehmer praxisnah die Grundlagen und Anwendungen von KI im Facility Management, inklusive Energie-, Ressourcen- und Sicherheitsmanagement.

Das Programm umfasst eine Einführung in KI, praxisorientierte Fallstudien und interaktive Übungen mit KI-Tools, um Unternehmen bei der erfolgreichen Implementierung in den Arbeitsalltag zu unterstützen.

Unser Ziel:

Unser Ziel ist es, Ihnen ein umfassendes Verständnis für KI und deren Anwendungen im Facility Management zu vermitteln. Wir möchten Ihnen zeigen, wie Sie KI-Technologien nutzen können, um Ihre Prozesse zu optimieren, Ihre Ressourcen zu schonen und Ihre Sicherheit zu erhöhen. Durch unsere Veranstaltung möchten wir Sie motivieren, KI in Ihren Arbeitsalltag zu integrieren und Ihnen die notwendigen Grundlagen und Werkzeuge an die Hand geben, um dies erfolgreich umzusetzen.

Unsere Referentin: Kerstin Scholze

Als Expertin und TÜV-zertifizierte KI Trainerin und KI Consultant spezialisiere ich mich darauf, B2B-Unternehmen durch Impulsvorträge, maßgeschneiderte Trainings und Workshops bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Mein Fokus liegt auf der präzisen Erfüllung spezifischer B2B-Anforderungen, um den Einsatz von KI effizient und zielgerichtet zu gestalten und so den Unternehmenserfolg nachhaltig zu steigern. Ich biete KI-Trainings, Methoden zur Prozessoptimierung (Automation), praxisorientierte Workshops und die Entwicklung spezifischer KI-Strategien. Mein Hintergrund: Diplom-Betriebswirtin (FH) mit Schwerpunkt Mittelstandökonomie und langjährige Erfahrung im Marketing- und Kommunikationsbereich verschiedener Branchen. www.linkedin.com/in/kerstin-scholze-consulting

Melden Sie sich jetzt an:

Melden Sie sich jetzt zu unserem Praxistag „KI im FM: Wissen. Verstehen. Anwenden.“ an und lernen Sie, wie Sie KI nutzen können, um Ihre Effizienz zu steigern, Ihre Kosten zu reduzieren und Ihre Sicherheit zu erhöhen. Wir freuen uns darauf, Sie bei unserer Veranstaltung begrüßen zu können!

Den Teams-Link zur Einwahl in den Online-Praxistag erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung innerhalb von 10 Minuten an die von Ihnen angegebene Email-Adresse. Sollte das nicht der Fall sein, schauen Sie bitte in Ihrem Spam-Ordner nach. Falls Sie dort nicht fündig werden, melden Sie sich bitte bei: mara.dittebrand@forum-zeitschriften.de

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:

Mara Dittebrand, Veranstaltungsmanagement

Tel.: 08233/381-316, E-Mail: mara.dittebrand@forum-zeitschriften.de

AGENDA PRAXISTAG Mittwoch, 26. März 2025 09.00 Uhr Begrüßung durch

Robert Altmannshofer, Chefredakteur „Der Facility Manager“ und

Mara Dittebrand, Leitung Online-Akademie

Einführung in die Künstliche Intelligenz

Überblick über die Ziele und den Ablauf des Praxistages. Ziele: Verständnis für KI und deren Anwendungen im Facility Management schaffen

Überblick über die Ziele und den Ablauf des Praxistages. Ziele: Verständnis für KI und deren Anwendungen im Facility Management schaffen

Praktische Anwendungsmöglichkeiten aufzeigen

Motivation für die Integration von KI in den Arbeitsalltag

Grundlagen der KI Definition: Was ist Künstliche Intelligenz? Abgrenzung von KI zu verwandten Technologien (z. B. maschinelles Lernen, Automatisierung). Historische Entwicklung und aktuelle Trends

Meilensteine von der Idee bis zur heutigen Anwendung und Beispiele

Aktuelle Trends KI in Smart Buildings, IoT (Internet of Things), nachhaltiges Ressourcenmanagement

09.30 Uhr Anwendungen von KI im Facility Management Effizienzsteigerung und Prozessoptimierung: Automatisierung manueller Prozesse: Einblick Automation & Agents sowie Abgrenzung der Begriffe Automatisierungs-Tools zur Verwaltung und Optimierung von Aufgaben

Präventive Wartung und Instandhaltung: Was bedeutet präventive Wartung? Einsatz von KI für vorausschauende Analysen: Analyse von Mustern (z. B. Abnutzung von Maschinen).

Energie- und Ressourcenmanagement: Überwachung und Optimierung des Energieverbrauchs Tools zur Nachhaltigkeitssteigerung

Sicherheitsmanagement: Früherkennung von Sicherheitsrisiken KI-gestützte Überwachungssysteme

Kerstin Scholze 10.10 Uhr Praxisbeispiele und Fallstudien Erfolgreiche Implementierungen: Best Practices aus der Praxis Lessons Learned bei der Einführung von KI

Datengetriebene Entscheidungen: Einführung in die Datenanalyse Wie Datenanalysen Entscheidungen unterstützen Tools und Plattformen im Überblick

Kerstin Scholze 10.40 Uhr Interaktiver Part Hands-on-Übungen Einführung in KI-Tools (z. B. Make.com, ChatGPT und GPT-Assistenten im Facility Management) Analyse und Optimierung anhand eines Beispiels: Automatisierte Erstellung eines Wartungsplans

Entwicklung eigener kleiner KI-Projekte Teamarbeit: Identifikation von Prozessen, die mit KI verbessert werden können

Übung: Automatisierte Berichterstellung und Optimierung Bereitstellung eines Datensatzes mit z.B. Verbrauchswerten Analyse des Datensatzes z.B. in ChatGPT Lessons Learned bei der Einführung von KI Was erkennt die KI? Welche Optimierungsvorschläge gibt die KI Reporterstellung / Erstellung Analyse mit KI Diskussion Welche Ergebnisse sind direkt umsetzbar? Wo braucht es menschliches Fachwissen?

Kerstin Scholze 11.40 Uhr Zukunftsperspektiven und Weiterentwicklung Trends und zukünftige Entwicklungen: KI in der Smart-Building-Technologie Weiterführende Innovationen im Facility Management

Weiterbildung und Ressourcen: Empfehlungen für den weiteren Aufbau von KI-Know-how Übersicht relevanter Kurse, Literatur und Online-Communities

Kerstin Scholze 12.00 Uhr Abschluss Q&A Offene Fragerunde Austausch & Diskussion

Verabschiedung Zusammenfassung der Inhalte und Ausblick

Kerstin Scholze & Mara Dittebrand

Stand 10. Januar 2025, Änderungen vorbehalten.

Dieser Live-Online-Praxistag wird digital dokumentiert. Mit der Teilnahme stimmen Sie der Veröffentlichung (in Druck-, Internet-, Video & DVD-Form) von Foto, Video- und Videostreammaterial zu. Dies beinhaltet auch die sozialen Netzwerke.

Anmeldung

Konditionen:

Regulär: 299 Euro

Abonnenten von

Gruppenticket (3 – 4 Personen aus demselben Unternehmen): 695 Euro

Gruppenticket (3 – 4 Personen aus demselben Unternehmen): 695 Euro

Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.

Mara Dittebrand

Veranstaltungsmanagement

[T] +49 (0) 8233/381-316

via MS Teams

via MS Teams

