Agenda Anmeldung

3. Juni 2025

10.00 – 16.45 Uhr

Drees & Sommer & Europäische Zentralbank (EZB), Frankfurt am Main

Sie erhalten innerhalb von 10 Minuten nach Anmeldung eine Teilnahmebestätigung an die von Ihnen angegebene Email-Adresse. Sollte das nicht der Fall sein, schauen Sie bitte in Ihrem Spam-Ordner nach. Falls Sie dort nicht fündig werden, melden Sie sich bitte bei Anja Eggers anja.eggers@forum-zeitschriften.de oder Tel.: +49 (0)8233-381-576

Besichtigung 2: Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt.

Besichtigung 1: Drees & Sommer in der Hanauer Landstraße 123

Moderne Arbeitswelten live erleben, das ist das Konzept unserer workplace-Praxistage. Bei unserem nächsten workplace-Praxistag sind wir am 3. Juni zu Gast bei Drees & Sommer und der EZB in Frankfurt.

AGENDA workplace-Praxistag 2025

Dienstag, 3. Juni 2025

10.00 Uhr

Check-in und Begrüßungskaffee

Drees & Sommer in der Hanauer Landstraße 123

10.30 Uhr

Begrüßung durch

Sven Mylius,Associate Partner, Drees & Sommer

Giulio Castegini,Associate Partner, Drees & Sommer

Martin Gräber, „Der Facility Manager“

10.45 Uhr

Impuls-Sessions inkl. Führung

Drees & Sommer in der Hanauer Landstraße 123

Das Büro von Drees & Sommer in der Hanauer Landstraße 123 in Frankfurt setzt auf eine moderne, nachhaltige Arbeitsumgebung, die den Anforderungen der digitalen und kulturellen Transformation gerecht wird. Auf 5.500 Quadratmetern haben Sie die Gelegenheit, das Demonstrationsobjekt für flexible Arbeitsflächen zu besichtigen, die durch innovative Raumkonzepte und eine exzellente Infrastruktur eine effektive Zusammenarbeit und Kommunikation fördern.

Blickwinkel 1: PEOPLE

Durch intensive Beteiligung zum inspirierenden Erlebnis

Blickwinkel 2: PLACES

Serendipität nach Plan, Effizienz nach Maß, Flexibilität nach Inbetriebnahme

Blickwinkel 3: TECHNOLOGY

Für Zusammenarbeit bleibt das Büro das Werkzeug der Wahl – Im physischen Raum, im Digitalen und dazwischen.

12.45 Uhr

Diskussions- und Fragerunde

13.15 Uhr

Mittagessen und Networking

14.30 Uhr

Europäische Zentralbank

Im November 2014 zog die EZB von ihrer bisherigen Zentrale im Eurotower in ihren Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Großmarkthalle. Das Gebäudeensemble nach Entwürfen des Architekturbüros Coop Himmelb(l)au besteht aus der ehemaligen Großmarkthalle aus dem Jahr 1928, einem 185 Meter hohen Nord- und einem 165 Meter hohen Südturm, die zusammen mit einer Antenne auf dem Nordturm eine Gesamthöhe von 201 Meter erreichen. Rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EZB haben ihren Arbeitsplatz in dem weithin sichtbaren Landmark im Frankfurter Osten.

16.30 Uhr

Abschließende Diskussions- und Fragerunde

16.45 Uhr

Ende der Veranstaltung