Am 26./27. Juni 2025 findet die 4. CAFM-MESSE & KONGRESS 2025 im Esperanto Kongress & Kulturzentrum in Fulda statt, das sich als Location für dieses Top-Event bestens bewährt hat.

Die CAFM-MESSE & KONGRESS hat ihren klaren Fokus auf Computer Aided Facility Management Systeme, ihre Funktionalitäten und technischen Möglichkeiten. In Ergänzung zu unserer Marktübersicht CAFM-Software bietet sie den Messebesuchern – CAFM-Anwender und Neu-Interessenten – einen Marktüberblick und eine direkte Vergleichsmöglichkeit der angebotenen Systeme und erleichtert somit die Produktauswahl bzw. den Systemwechsel. Durch die Erweiterung des Spektrums um Aussteller aus vorgelagerten und verwandten Disziplinen, deckt die CAFM-MESSE & KONGRESS die komplette Prozesskette des digitalen Facility Managements ab. Eingerahmt von einem informativen Kongressprogramm präsentieren die Aussteller auf ihren Messeständen ihre Lösungen und stehen für Ihre Fragen zur Verfügung

Ausstellerspektrum CAFM-Anbieter

Implementierungspartner

Datenerfasser

Energiemanagement-Software

IT-affine FM-Dienstleister

Spezielle App-Lösungen

Hardwarekomponenten wie Sensoren und VR-Brillen

Im Teilnahmepreis ist die komplette Tagesverpflegung inkl. Getränken enthalten.

Online-Lehrgangsteilnehmer

Aktuelle und ehemalige Teilnehmer eines Online-Lehrgangs von „Der Facility Manager“ können zum absoluten Sonderpreis von 150,00 Euro (zzgl. MwSt.) an beiden Messetagen inklusive der Abendveranstaltung und zu noch günstigeren Konditionen an einzelnen Tagen teilnehmen.

Teilnehmer der Bundesfachtagung Betreiberverantwortung 2025

Teilnehmer der Bundesfachtagung Betreiberverantwortung 2025 nehmen kostenfrei an der CAFM-MESSE &KONGRESS teil. (Registrierung über das unten stehende Formular erforderlich).

Gruppenticket

Besuchen Sie die Messe mit Ihrem kompletten Projektteam. Zu vergünstigten Konditionen können 3 – 5 Personen aus Ihrem Unternehmen die Messe besuchen (siehe Anmeldung).

Anbieter von CAFM-Systemen

Anbieter von CAFM-Systemen können ausschließlich als Aussteller an der Messe teilnehmen, nicht aber als Besucher!

Networking Abendevent

Am 26. Juni findet Im Rooftop-Restaurant Toro Negro des Esperanto ein Networking-Abend mit brasilianischem Rodizio statt. Während das Platzangebot für Messe & Kongress in der Esperantohalle sehr großzügig ist, sind die Plätze für das Abendevent limitiert. Wer an beiden Tagen inklusive Abendevent teilnehmen möchte, sollte sich daher frühzeitig anmelden und sich einen Platz sichern.

Zimmerbuchung

Im Esperanto steht unter dem Buchungsstichwort CAFM-MESSE#102906 ein Zimmerkontingent vom 26. auf 27. Juni 2025 zu Sonderkonditionen zur Verfügung:

Doppelzimmer zur Einzelnutzung 139 Euro pro Person und Nacht (inkl. Frühstück und MwSt.).

Reservierung unter Email: reservierung@hotel-esperanto.de oder Tel. 0661/24291-999

Sie erhalten innerhalb von 10 Minuten nach Anmeldung eine Teilnahmebestätigung an die von Ihnen angegebene Email-Adresse. Sollte das nicht der Fall sein, schauen Sie bitte in Ihrem Spam-Ordner nach. Falls Sie dort nicht fündig werden, melden Sie sich bitte bei

Anja Eggers: anja.eggers@forum-zeitschriften.de oder Tel.: +49 (0)8233-381-576.

Mit Ihrer Anmeldung sind Sie bei uns als Teilnehmer registriert und erhalten am Empfang Ihr Namensschild, ein gesondertes Ticket wird nicht versandt!