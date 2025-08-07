Online-Praxistag „Licht verstehen, planen und managen – Von der Wirkung bis zum modernen Lichtmanagementsystem.“

9. Dezember 2025

10.30 – 14.30 Uhr

Bei Ihnen im Büro oder im Homeoffice via Zoom

Die bevorstehenden Lampenverbote (T5/T8-Auslauf) und die rasante Entwicklung digitaler Lichtmanagementsysteme machen fundiertes Fachwissen in diesem Bereich zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Dieses Seminar vermittelt Ihnen das notwendige Know-how, um moderne Beleuchtungsprojekte erfolgreich zu planen, umzusetzen und zu betreiben.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Thema Lichtmanagementsysteme (LMS). Sie lernen, wie moderne Systeme zur Steuerung und Überwachung von Beleuchtungsanlagen funktionieren, welche Technologien und Standards (drahtgebunden vs. funkbasiert) es gibt, wie Sensorik integriert wird, und was bei Planung, Nachrüstung und Dimensionierung zu beachten ist.

Lernziele:

Überblick über technische, rechtliche und wirtschaftliche Aspekte der Lichtsanierung

Fähigkeit zur strukturierten Planung und Umsetzung nachhaltiger Beleuchtungslösungen

Sicherheit im Umgang mit Lichtmanagementsystemen, Sensorik und Monitoring

Ihr Nutzen auf einen Blick:

Fundiertes Fachwissen über die biologische Wirkung von Licht und deren praktische Anwendung

Rechtssicherheit beim Umgang mit Sanierungsprojekten und Retrofit-Lösungen

Technische Kompetenz im Bereich moderner Lichtmanagementsysteme und Sensorik

Wirtschaftliche Bewertung verschiedener Sanierungsoptionen und deren Nachhaltigkeit

Planungssicherheit durch systematische Herangehensweise an Beleuchtungsprojekte

Sie erhalten nach Abschluss des Online-Lehrgangs eine Teilnahmebescheinigung.

Teilnehmerkreis:

Fachplaner, Architekten, Facility Manager, Energieberater, Elektroinstallateure, Betreiber von Nichtwohngebäuden sowie alle, die Lichtanlagen sanieren oder neu planen möchten.

Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, öffentliche Verwaltung, Selbstständige und Freiberufler/-innen.

Wir freuen uns auf Sie!

Den Zoom-Link zur Einwahl erhalten nach Ihrer Anmeldung innerhalb von 10 Minuten an die von Ihnen angegebene Email-Adresse. Sollte das nicht der Fall sein, schauen Sie bitte in Ihrem Spam-Ordner nach. Falls Sie dort nicht fündig werden, melden Sie sich bitte bei: mara.dittebrand@forum-zeitschriften.de

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:

Mara Dittebrand, Leiterin Online-Akademie

Tel.: 08233/381-316, E-Mail: mara.dittebrand@forum-zeitschriften.de

AGENDA Online-Praxistag Licht im FM 10.15 Uhr Teilnehmerregistrierung in Zoom 10.30 Uhr Begrüßung durch

Robert Altmannshofer, Chefredakteur „Der Facility Manager“ und

Mara Dittebrand, Leiterin Online-Akademie 10.35 Uhr Warum braucht der Mensch Licht? Biologische und psychologische Wirkungen

Anforderungen durch Lampenverbote: Was tun bei Sanierungsbedarf?

Sanierungsoptionen im Vergleich: Retrofit vs. Neuinstallation

Haftung und Risiken bei Retrofit-Lösungen

Energetische Unterschiede und Nachhaltigkeit der Sanierungsstrategien

Bedarfsermittlung und Planung für neue Raumkonzepte

Grundlegende und gesetzliche Bedeutung von Lichtmanagement

Ein Überblick über die aktuell gültigen Zertifizierungssysteme im Gebäudebereich.(DGNB, LEED, BREEAM) Kai Bienkowski ist seit über einem Jahrzehnt in der Lichtbranche tätig und vereint elektrotechnisches Fundament mit tiefgehender Expertise in Lichtplanung und -management. Nach der Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik und einem Studium der Lichtanwendung an der TU Ilmenau spezialisierte er sich früh auf die lichttechnische Fachplanung.

Ferner ist Herr Bienkowski Dozent an der TRILUX Akademie sowie als zertifizierter Trainer für DIALux evo und RELux. Er ist European Lighting Expert (Interior & Exterior), DIN-geprüfter Lichttechniker und besitzt die Ausbildereignung nach AEVO. 12.00 Uhr Pause 13.00 Uhr Deep-Dive LMS: Funktionsweise moderner Lichtmanagementsysteme Unterschiede zwischen drahtgebundenen und funkbasierten Systemen Funkstandards im Vergleich: Vor- und Nachteile Nachrüstmöglichkeiten und Systemintegration

Sensorik in der Beleuchtungssteuerung:

Sensorarten, Anwendungen und Planungshinweise

Monitoring und Analyse: Nutzen durch Predictive Maintenance, Raumauslastung, Notlichtprüfung (ELMO)

Ingo M. Grüttner verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Leuchtenindustrie mit Schwerpunkten in Lichtplanung und Projektmanagement. Nach einer elektrotechnischen Ausbildung mit Fachhochschulreife und einer zusätzlichen kaufmännischen Qualifikation war er in verschiedenen Rollen als Lichtplaner und Projektmanager tätig, u. a. bei Regent Licht GmbH und Oktalite Lichttechnik GmbH.

Seit 2016 ist er zudem als Referent und Trainer für lichttechnische Themen aktiv – sowohl intern als auch extern für die TRILUX Akademie und Oktalite. Seine Expertise umfasst anwendungsorientierte Lichtplanung, normgerechte Beleuchtung sowie die praxisnahe Vermittlung komplexer lichttechnischer Inhalte. 14.20 Uhr Diskussion & Fragerunde 14.30 Uhr Abschluss der Veranstaltung

Stand: 7. August 2025, Änderungen vorbehalten.

Die Veranstaltung wird digital dokumentiert. Mit der Teilnahme stimmen Sie der Veröffentlichung (in Druck-, Internet-, Video & DVD-Form) von Foto, Video- und Videostreammaterial zu. Dies beinhaltet auch die sozialen Netzwerke.

Anmeldung

Konditionen: Regulär: 299 Euro

Abonnenten von

Gruppenticket (max. 6 Personen aus demselben Unternehmen): 999 Euro : 299 Eurovon Der Facility Manager oder industrieBAU : 249 Euro(max. 6 Personen aus demselben Unternehmen): 999 Euro Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt. Weitere Informationen:

Mara Dittebrand

Leiterin Online-Akademie

[T] +49 (0) 8233/381-316

Mara Dittebrand

Leiterin Online-Akademie

[T] +49 (0) 8233/381-316

[E] mara.dittebrand@forum-zeitschriften.de

via Zoom