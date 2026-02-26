Best Practice Forum FM



Partner Agenda Anmeldung

14./15. September 2026

b’mine Frankfurt Airport, Frankfurt am Main

Von den Besten lernen – Best Practice Forum Facility Management 2026

Grau ist alle Theorie. Worauf es im Facility Management ankommt, ist die erfolgreiche Umsetzung in der Praxis. Mit dem „Best Practice Forum Facility Management“ bieten wir FM-Praktikern eine Bühne, d. h. Facility Managern, Immobilienmanagern, und Gebäudeverwaltern aus Unternehmen, Institutionen und der Öffentlichen Hand, die mit dem Betrieb von Immobilien betraut sind. Sie stellen wegweisende FM-Projekte aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Gebäudetechnik und Dienstleistungssteuerung vor. Die besten Projekte werden zum Abschluss der Veranstaltung durch Voting der Teilnehmer mit dem „Best Practice FM-Award“ ausgezeichnet

Interaktion

Ergänzend zu den Vorträgen findet am 14. September ein moderiertes Business-Speeddating statt, das den Teilnehmenden die Möglichkeit gibt, sich untereinander kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und neue Geschäftskontakte zu knüpfen. Am 15. September können die Teilnehmenden in professionell geleiteten Workshops Themen aus ihren Branchen vertiefen.

Abendevent

Kulinarisches Highlight bildet das Abendevent im Rooftop-Restaurant „THE ROOF“ des b’mine Frankfurt Airport.

Teilnehmer-Zielgruppen

Facility Manager, Eigentümer gewerblicher Immobilien, Öffentliche Hand, FM-Dienstleister, FM-Berater

Zimmerkontingent

Im b’mine Frankfurt Airport steht bis 27. Juli 2026 ein Zimmerangebot vom 14. auf 15. September 2026 zu Sonderkonditionen zur Verfügung: 145 EUR im Smart Room pro Nacht inkl. Frühstück.

Buchbar via reservation.fra01@bmine.de oder Tel. 030 / 22 18 26 70 unter dem Stichwort „FM Practice“.

Die Zimmer können bis 7 Tage vor Anreise kostenfrei storniert werden.

Jetzt Early Bird Ticket sichern!

Bis zum 1. Juli 2026 profitieren Sie von unserem Early Bird Preis und sparen gegenüber dem regulären Preis 140 Euro.

Sie erhalten nach Anmeldung innerhalb von 10 Minuten eine Bestätigung an die von Ihnen angegebene Email-Adresse. Sollte das nicht der Fall sein, schauen Sie bitte in Ihrem Spam-Filter nach. Falls Sie dort nicht fündig werden, melden Sie sich bitte bei Anja Eggers: E-Mail: anja.eggers@forum-zeitschriften.de oder Tel.: +49 (0)8233-381-576

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Anja Eggers,

Event Managerin Der Facility Manager

Tel.: +49 (0)8233 381-576, E-Mail: anja.eggers@forum-zeitschriften.de

Martin Gräber,

Verlagsleiter, Leiter Events Der Facility Manager

Tel.: +49 08233/381-120, E-Mail: martin.graeber@forum-zeitschriften.de

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Veranstalter Platinpartner Goldpartner

Sie sind daran interessiert, sich als Partner zu beteiligen? Kontaktieren Sie:

Daniel Jäger, [T] 08233-381-126, [E]

Mara Dittebrand, [T] 08233-381-137, [E]



Daniel Jäger, [T] 08233-381-126, [E] daniel.jaeger@forum-zeitschriften.de Mara Dittebrand, [T] 08233-381-137, [E] mara.dittebrand@forum-zeitschriften.de Hier finden Sie die Partnerunterlagen zum Download.

AGENDA Best Practice Forum FM Montag, 14. September 2026 10.00 Uhr Teilnehmerregistrierung 10.30 Uhr Begrüßung durch

Martin Gräber, Verlagsleiter, Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH Vortragsblock Nachhaltigkeit 10.45 Uhr Keine Angst vor der Zukunft – Bestand systematisch optimieren

Die neue Version des DGNB-Zertifikats „Gebäude im Betrieb“ in der Praxis Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) hat im Februar 2026 die neue Version ihres Zertifizierungssystems für Gebäude im Betrieb finalisiert. Der Kriterienkatalog wurde mit den neuesten regulatorischen Anforderungen wie der EU-Taxonomie harmonisiert und damit noch zukunftstauglicher gemacht. Vorteile des überarbeiteten Systems sind unter anderem die hohe Anschlussfähigkeit an marktgängige Standards sowie eine auf das Reporting von Kennzahlen ausgerichtete Dokumentation. Es ist international nutzbar und zur Anwendung für Immobilienportfolios geeignet. Das DGNB-System „Gebäude im Betrieb“ hilft dabei, die Transformation von Bestandsimmobilien systematisch zu planen und umzusetzen. Es setzt bei einer ganzheitlichen Erfassung des Status quo der Gebäude im Sinne einer Bestandsbewertung an. Ausgehend davon unterstützt das System als Management- und Optimierungstool dabei, eine kontinuierliche Verbesserung in den wichtigsten Aspekten der Nachhaltigkeit, die betriebsrelevant, beeinflussbar und optimierbar sind, zu realisieren. Die ECE Marketplaces GmbH & Co. KG arbeitet bereits seit 2015 mit dem DGNB-System Gebäude im Betrieb und arbeitet bei der Zertifizierung mit der ikl GmbH aus Karlsruhe zusammen. Ullrich Schilling und Andreas Hintz werden vorstellen, wie sie dabei vorgehen, welchen Nutzen das Verfahren bringt, welche Maßnahmen zur Optimierung des Bestandes sie ergriffen haben, wie das kontinuierliche Monitoring funktioniert und welche Erfolge sie verzeichnen können. Ullrich Schilling ist Nachhaltigkeitskoordinator der ECE Marketplaces GmbH & Co. KG und steuert für das Unternehmen sämtliche Zertifizierungsprojekte. Für die DGNB engagiert er sich im Immobilienbeirat.

Andreas Hintz ist Prokurist bei der ikl GmbH in Karlsruhe und DGNB Senior Auditor, DGNB Trainer, LEED AP (BD+C) sowie BREEAM Bestand Auditor. Er gehört dem Referententeam der DGNB-Akademie an und bildet dort neue DGNB-Auditoren und -Consultants aus.

Ralf Pimiskern hat viele Jahre Nachhaltigkeitsthemen als Architekt, Team- und Geschäftsführer bei Bankwitz Architekten vorangebracht. Er betreute als Lehrbeauftragter der Hochschule Fresenius Master-, Bachelor- und Semesterarbeiten an der Universitäten in München, Heidelberg und Tübingen im Bereich Nachhaltigkeit. Bei der DGNB GmbH in Stuttgart ist er Abteilungsleiter DGNB Zertifizierung. 11.45 Uhr Erdwärme unter dem Anpfiff – Wie ein Berliner Sportplatz Schulen und eine Turnhalle klimaneutral auf Temperatur bringt

Ralf Janssen, Consulting Janssen GmbH, Frode Mo, GeoCollect , Consulting Janssen GmbH,, GeoCollect Die Nutzung nachhaltiger Energiegewinnung ist eine der zentralen Fragen unserer Zeit. Erdwärme stellt dabei einen wichtigen Baustein dar. Unter einem zu sanierenden Sportplatz im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf entsteht derzeit eine Erdwärmeanlage mit 8.800 Erdwärmekollektoren des Herstellers GeoCollect. Mit diesen werden über ein kaltes Nahwärmenetz und Wärmepumpen drei bestehende Schulen und eine Turnhalle mit erneuerbarer, CO 2 -freier Wärme versorgt. Die Fertigstellung ist für Ende 2026 geplant – nur 14 Monate nach Baubeginn. Das Projekt ist eine Blaupause für Tausende weitere Sport-, Fußball- und Kunstrasenplätze in allen Kommunen Deutschlands. 12.15 Uhr Mittagessen 13.15 Uhr Business-Speeddating

Lernen Sie die anderen Teilnehmenden kennen und schließen Sie neue Geschäftskontakte! Lernen Sie die anderen Teilnehmenden kennen und schließen Sie neue Geschäftskontakte! 14.30 Uhr Kaffeepause Vortragsblock Digitalisierung 15.00 Uhr Die BIM-Revolution

Christine Proksch, Projektleiterin DHH, DIN Deutsches Institut für Normung , Projektleiterin DHH, DIN Deutsches Institut für Normung So werden BIM-Daten, die in der Planung erzeugt und auf der Baustelle genutzt werden, als as-built-Daten ins CAFM zu exportiert. Und das alles ohne AIA, BAP, BIM-Manager etc.! 15.30 Uhr Vortrag Platinpartner Zech FM 16.00 Uhr Digitalisierung beim Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Arpad Pfeilsticker, ehemals Vermögen und Bau Baden Württemberg

Hartmut Potreck, F.M. digital GmbH , ehemals Vermögen und Bau Baden Württemberg, F.M. digital GmbH Was bedeutet Digitalisierung für einen Landesbetrieb, der für mehr als 8.000 Gebäude des Landes Baden-Württemberg und 2.200 Anmietungen verantwortlich ist? Die Antwort: ein Langzeitprojekt, das heute

sowohl für Eigentümer als auch Nutzer wertvolle Unterstützung bietet. 16.30 Wenn Roboter den Kochlöffel schwingen

Michael Wahl, Head of Marketing bei Sodexo Deutschland Der Einsatz von Service-Robotern nimmt zu und auch ihre Anwendungsbereiche erweitern sich. Im Gesundheitszentrum (GZT) des Universitätsklinikums Tübingen ist seit Mai 2024 eine Roboterküche des Hamburger Food-Tech-Start-ups goodBytz im Einsatz. Die Uniklinik und der Groß-Caterer-Sodexo erweitern damit das gastronomische Angebot für Mitarbeiter und Gäste. Die Anlage schafft bis zu 150 Mahlzeiten pro Stunde. Die Zutaten werden vorher vorbereitet und dem Roboter zur Verfügung gestellt, der dann den Kochprozess übernimmt – inklusive Rühren, Würzen und sogar Reinigen der Töpfe. 17.00 Uhr Ende des Vortragsprogramms des ersten Tages 18.30 Uhr Networking Abend im Restaurant „THE ROOF“

Dienstag, 15. September 2026 08.30 Uhr Teilnehmerregistrierung 08.50 Uhr Begrüßung Vortragsblock Energie & Gebäudetechnik 09.00 Olaf – der Energie Bot: KI-gestützte Energiedatenanalyse im Corporate Real Estate Management der EnBW

Dr. David Borschewski, Energie- & Nachhaltigkeitsmanager, EnBW Energie Baden-Württemberg AG , Energie- & Nachhaltigkeitsmanager, EnBW Energie Baden-Württemberg AG Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG bewirtschaftet über ihren Bereich H-C (Corporate Real Estate Management) rund 120 Liegenschaften mit ca. 3.000 Zählern für Strom, Wärme und Wasser. Das Energiemanagement stand vor typischen Herausforderungen: Verbrauchs- und Stammdaten lagen fragmentiert in verschiedenen Systemen, Auswertungen erfolgten manuell und dauerten Stunden bis Tage, Anomalien wurden nur stichprobenartig und reaktiv entdeckt, und witterungsbereinigte Kennzahlen mussten händisch erstellt werden. Reporting-Prozesse benötigten bei jedem Durchlauf ebenfalls viel händische Aufbereitung der Daten. Mit „Olaf“ hat H-C einen KI-Agenten entwickelt, der Energieverbrauchsdaten auf natürlichsprachliche Anfrage analysiert – in Minuten statt Tagen. Nutzer stellen Analysefragen in natürlicher Sprache, Olaf arbeitet eigenständig mit den Daten, erstellt Auswertungen und Visualisierungen und liefert das Ergebnis zurück. 09.30 Uhr t. b. a. 10.00 Uhr Vortrag Platinpartner VINCI FACILITIES 10.30 Uhr Kaffeepause Vortragsblock Organisationsstrukturen und Dienstleistungssteuerung 11.00 Uhr Inhouse FM: GreenPlaces Deutschland setzt auf eigenes Facility Management Die GreenPlaces Deutschland Asset Management GmbH baut ihren eigenen Dienstleistungsbereich Facility Management auf. Damit kommt der Projektentwickler und Bestandshalter von Gewerbehöfen dem Ziel näher, alle wichtigen Bereiche der Immobilien-Wertschöpfungskette im eigenen Unternehmen zu bündeln. Das 2017 in der Schweiz gegründete Unternehmen zählt in Deutschland mittlerweile sieben Standorte mit insgesamt 276 Gewerbeeinheiten; fünf weitere Gewerbehöfe befinden sich in der Planungs- beziehungsweise Bauphase. Geleitet wird das interne Facility Management von Ana Maria Vázquez Calle. Die IHK-Betriebswirtin und IHK-geprüfte Immobilien- und WEG-Verwalterin war zuvor als kaufmännische Property-Managerin bei der b.i.g. facilitymanagement GmbH tätig. Der Vortrag beleuchtet Motivation, Herangehensweise, Zielsetzung, Organisationsstruktur und Aufgabenverteilung. 11.30 Uhr t. b. a. 12.00 Uhr Mittagessen 13.00 Uhr Workshop 1

Öffentliche Hand Workshop 2

Industrie & Gewerbe

Moderation: Wolfgang Inderwies, IndeConsult, Leiter des gefma-Arbeitskreises „Ausschreibung und Vergabe im FM“, Redaktionsbeirat von „Der Facility Manager“ Workshop 2

Handel & Logistik 14.30 Uhr Zusammenfassung der Ergebnisse der Workshops 15.00 Uhr Verleihung des Best Practice FM Awards

(durch Publikums Voting) 15.30 Uhr Ende der Veranstaltung

Stand: 27. Mai 2026, Änderungen vorbehalten.

Die Veranstaltung wird digital dokumentiert. Mit der Teilnahme stimmen Sie der Veröffentlichung (in Druck-, Internet-, Video & DVD-Form) von Foto, Video- und Videostreammaterial zu. Dies beinhaltet auch die sozialen Netzwerke.

Anmeldung Konditionen: 14./15. September 2026 inkl. Abendveranstaltung Early Bird (bis 01.07.2026): 750 Euro 890 Euro: regulär

850 Euro: Abonnenten von Der Facility Manager, industrieBAU, hotelbau–>



Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt. Mit Ihrer Anmeldung stehen Sie automatisch auf der Teilnehmerliste, ein gesondertes Ticket wird nicht versandt! Weitere Informationen:

Anja Eggers

Veranstaltungsmanagement

[T] +49 (0) 8233/381-576

[E] Anja EggersVeranstaltungsmanagement[T] +49 (0) 8233/381-576[E] anja.eggers@forum-zeitschriften.de Location:

b’mine Frankfurt Airport

Georg-Baumgarten-Straße 1

60549 Frankfurt am Main