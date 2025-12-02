Online-Praxistag „CAFM-Daten richtig aufbauen – Projekte, Qualität und Technik im Zusammenspiel“

10. Februar 2026

8.55 – 14.30 Uhr

Bei Ihnen im Büro oder im Homeoffice via MS Teams



Warum strukturierte CAFM-Daten für den Gebäudebetrieb entscheidend sind?

Im Facility Management rückt der strukturierte Aufbau von CAFM-Daten zunehmend in den Mittelpunkt strategischer und operativer Entscheidungen. Für einen verlässlichen Gebäudebetrieb braucht es konsistente Informationsmodelle, eindeutige Datenstandards und klar definierte Verantwortlichkeiten. In der Praxis bestehen jedoch häufig fragmentierte Datenbestände, uneinheitliche Datenstrukturen und Lücken an den Schnittstellen zwischen Bau-, Übergabe- und Betriebsphase. Dies beeinträchtigt zentrale FM-Prozesse wie Instandhaltung, Betreiberverantwortung, Flächenmanagement und Kostensteuerung.

Inhalte:

Projektmanagement – Grundlagen der Datenerfassung mit Thomas Schade , Ambrosia FM Consulting & Services GmbH

– Grundlagen der Datenerfassung mit , Ambrosia FM Consulting & Services GmbH Qualitätssicherung – Standards und Prüfmechanismen mit Hartmut Potreck , F.M. digital GmbH und Arpad Pfeilsticker , Vermögen und Bau Baden-Württemberg

– Standards und Prüfmechanismen mit , F.M. digital GmbH und , Vermögen und Bau Baden-Württemberg Technik & Praxis – moderne Methoden und Tools mit Nicolas Trusch, dotscene GmbH

Strategische Bedeutung konsistenter Daten & Verbindung von Projektmanagement, Qualitätssicherung und Technik

Die Herausforderung besteht darin, Datenaufbau, Datenqualität und technische Erfassungsmethoden als durchgängigen Lebenszyklusprozess zu verstehen. Methodisches Projektmanagement, definierte Qualitätsanforderungen und geeignete Prüfmechanismen sind dafür ebenso relevant wie der reflektierte Einsatz moderner Technologien—beispielsweise BIM, mobile Datenerfassung, 3D-Scanning oder sensorbasierte Informationsgewinnung. Entscheidend ist, dass die gewonnenen Informationen strukturiert, nachvollziehbar und integrationsfähig in CAFM-Systeme überführt werden, um langfristig belastbare Entscheidungsgrundlagen zu schaffen.

Das Seminar adressiert diese Zusammenhänge und zeigt, welche Voraussetzungen ein organisationsweit nutzbarer, nachhaltiger Datenbestand im Facility Management erfordert. Es verbindet strategische Planung, qualitätssichernde Prozesse und technologische Methoden zu einem kohärenten Ansatz für ein datenbasiertes, effizientes Gebäudemanagement.

Sie erhalten nach Abschluss des Online-Praxistages eine Teilnahmebescheinigung.

Teilnehmerkreis:

Das Seminar richtet sich an: Fach- und Führungskräfte im Facility Management, Betreiber und Eigentümer, CAFM-Verantwortliche und Anwender, Berater:innen und Projektmanager:innen aus Bau- und Betriebsphasen, Dienstleister für Datenerfassung und Dokumentation

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:

Mara Dittebrand, Leiterin Online-Akademie

Tel.: 08233/381-316, E-Mail: mara.dittebrand@forum-zeitschriften.de

AGENDA Online-Praxistag CAFM-Daten richtig aufbauen 08.45 Uhr Teilnehmerregistrierung in MS Teams 08.55 Uhr Begrüßung durch

Robert Altmannshofer, Chefredakteur „Der Facility Manager“ und

Mara Dittebrand, Leiterin Online-Akademie 09.00 Uhr Einführung und strategische Planung von Datenerfassungsprojekten im CAFM-Kontext Wie entstehen belastbare Datenstrukturen im Zusammenspiel von Bau- und Betriebsphase?

Planung von Zeit, Budget und Ressourcen für realistische Projektumsetzungen

Typische Projektrisiken und wie man sie vermeidet

Erfolgsfaktoren für ein effizientes Datenmanagement im Lebenszyklus eines Gebäudes Thomas Schade, Ambrosia FM Consulting & Services GmbH 10.30 Uhr Moderne Methoden und Werkzeuge zur Datenerfassung Praktische Anwendung moderner Vermessungs- und Dokumentationstechnologien

Einsatz von BIM, Mobile Apps, 3D-Scanning, Sensorik und Drohnen

Wie technische Daten effizient ins CAFM-System überführt werden

Beispiele aus realen Projekten: Was funktioniert, was nicht? Hartmut Potreck, F.M. digital GmbH und

Arpad Pfeilsticker, Vermögen und Bau Baden-Württemberg 12.00 Uhr Pause 13.00 Uhr Risikominimierung und Ressourcenschonung in der Trinkwasserhygiene: Kontrovers oder vereinbar?

& Fragerunde

Nicolas Trusch, dotscene GmbH 14.30 Uhr Abschluss der Veranstaltung

Stand: 28. November 2025, Änderungen vorbehalten.

