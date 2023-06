Highlights im Juni 2023

Es ist Zeit für die diesjährige Juni-Ausgabe von Der Facility Manager: Haben Sie schon mal ein von Künstlicher Intelligenz (KI) geschriebenes Gedicht gelesen oder sich mit der Digitalisierung im Property Management näher befasst? Im Juni erwarten Sie spannende Highlights zu BIM und CAFM, die diese Fragen beantworten.

Außerdem stellen wir Ihnen Trends und Projekte aus dem modularen Baugeschäft sowie dem Bereich der Büroarbeitswelten vor. Hier erhalten Sie einen Einblick in moderne Bauweisen und wie New Work in der Praxis funktionieren kann.

Auch das Thema Sicherheit bietet in dieser Ausgabe alles rund um kritische Infrastrukturen, Zutrittsteuerung oder die Technologisierung der Sicherheitsbranche. Und auch der Brandschutz wird nicht vergessen.

Es wartet also eine bunte Mischung aus spannenden Inhalten auf Sie, in die Sie unbedingt hineinblättern sollten – wir freuen uns auf Sie!