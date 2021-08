HDI Versicherungsgruppe beauftragt Goldbeck

Im ersten Halbjahr 2021 hat Goldbeck Gebäudemanagement erneut das Facility Management der HDI Versicherungsgruppe in Hannover-Bothfeld übernommen. Der HDI-Campus befindet sich in zentraler Stadtlage in direkter Nähe zum Hauptbahnhof und verfügt über eine gute Anbindung an den ÖPNV. Zur dortigen Hauptverwaltung gehören insgesamt sechs Büro- und Verwaltungsgebäude auf einer Fläche von 150.000 qm. Die Leistungen umfassen u. a. die technische Instandhaltung der Gebäude, den Einsatz von Haustechnikern vor Ort sowie eine 24-Stunden-Notfallbereitschaft. Goldbeck, der schon zuvor für HDI vor Ort tätig war, konnte im Rahmen der Neuausschreibung einen Vertrag über weitere fünf Jahre abschließen und das Auftragsspektrum erweitern.