Ladeinfrastruktur bei der BMW Group: Großauftrag für E.ON

E.ON hat einen Großauftrag der BMW Group erhalten und wird eines der größten betrieblichen Ladenetzwerke in Deutschland an den Standorten der BMW Group installieren und betreiben. Bis 2021 soll das Projekt fertiggestellt sein. An mehr als 4.100 Ladepunkten können Mitarbeiter und Gäste von BMW künftig ihre Elektrofahrzeuge auf den Parkplätzen von Produktionswerken, Entwicklungszentren und Büro-Standorten mit Ökostrom betanken. Außerdem wird rund die Hälfte der Ladepunkte öffentlich zugänglich sein. Fahrer von Dienstwagen der BMW Group in Deutschland können dann auch zu Hause ihre Elektrofahrzeuge laden. Dafür bietet E.ON die Lieferung, Montage und den Betrieb einer Ladestation in der Garage oder an einem anderen privaten Stellplatz aus einer Hand an. Geplant sind überwiegend Wechselstrom-Ladesäulen mit einer Leistung von 11 kW, aber auch Gleichstrom-Schnell-Ladesäulen mit einer Leistung von 50 kW. Die Stromversorgung erfolgt aus regenerativen Energien. Ein Großteil der Ladepunkte wird im Großraum München installiert. Weitere Standorte sind Berlin, Leipzig, Regensburg, Landshut, Wackersdorf und Dingolfing.

Für diesen Auftrag arbeiten die E-Mobility-Einheiten von E.ON und Innogy erstmals eng zusammen. E.ON verantwortet Vertrieb, Installation, Service und Energie, während Innogy die Technologie mit Ladeboxen, Hard- und Software beisteuert.