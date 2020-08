RGM betreut Photovoltaik-Umbau für Schiller-Gymnasium

RGM Facility Management wird künftig die neue Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) auf dem Dach des Schiller-Gymnasiums in Witten betreiben. Sie ist seit 13. August 2020 im Einsatz. Im Juni 2019 initiierten Schülerinnen und Schüler dafür eine Petition mit 500 Unterschriften für eine PV-Anlage auf dem Dach des Schulgebäudes.

Weitere Projekte

Am Gymnasium arbeiten RGM und Strabag bereits seit mehreren Jahren an Maßnahmen für mehr Klimafreundlichkeit zusammen. Seit 2004 kooperieren im Rahmen des PPP-Vertrages die Stadt Witten, die von Strabag gegründete PPP-SchulManagement Witten GmbH & Co. KG sowie RGM miteinander.

2013 wurde nach einer Sanierung des Daches eine nachträgliche Dämmung nach neuester Wärmedämmtechnik durchgeführt. 2018 und 2019 wurden die Leuchtmittel auf LED- und die Heizungsanlage auf Brennwerttechnik umgestellt. Außerdem werden bis zum Jahr 2022 alle Fenster des Altbaus ausgetauscht.

RGM ist seit über 15 Jahren für das technische Facility Management im Schiller-Gymnasium in Witten verantwortlich und wird mindestens noch bis zum Jahr 2029 für das technische Gebäudemanagement in der Liegenschaft verantwortlich sein.