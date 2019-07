Marc O‘Polo: RGM übernimmt technisches Management

Die Premium-Modern-Casual-Brand Marc O’Polo hat die RGM Facility Management GmbH beauftragt, die technische Betreuung in über 100 bundesweiten sowie europäischen Filialen zu übernehmen. Neben 72 Gewerbeimmobilien in Deutschland zeichnet die RGM auch für Gebäude in Polen, Tschechien, Belgien, Italien und den Niederlanden verantwortlich. Die RGM kümmert sich hauptsächlich um das technische Gebäudemanagement sowie Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten der Marc O‘Polo Filialen und betreut damit eine Gesamtfläche von fast 30.000 qm.

