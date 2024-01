Spie-Auftrag bei Mercedes Benz

Der Multitechnik-Dienstleister Spie hat die Industrieinstandhaltung für das Powertrain Automobilwerk in Mettingen/Esslingen der Mercedes-Benz Group übernommen. Seit Juli 2023 erbringt der Dienstleister neben der Störungsbeseitigung und einer 24-Stunden-Rufbereitschaft, Instandhaltungsleistungen an Anlagen in den Produktionshallen sowie das technische Gebäudemanagement in Verwaltungsgebäuden, Produktions- und Lagerhallen. Zudem stellt das Unternehmen Produktionsmedien wie Kälte oder Druckluft bereit. Nach einer dreimonatigen Startup- und Anlaufphase befinden sich die Mitarbeitenden nun in einem Drei-Schicht-Modell im Regelbetrieb und bewirtschaften am Standort rund 500.000 m² Bruttogeschossfläche (BGF). Im Rahmen eines vereinbarten kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) überprüft Spie fortlaufend die Energieverbräuche des Werks.

