SV SparkassenVersicherung beauftragt Savills

Die SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG hat bereits zum 1. Januar 2024 das Facility Management für das historische Palais Dreisameck in Freiburg im Breisgau an Savills vergeben. Das Wohn- und Geschäftshaus in der Kaiser-Joseph-Str. 282-286 umfasst rund 10.300 m² Fläche, für die der Immobiliendienstleister das technische und infrastrukturelle Gebäudemanagement übernimmt. Der Gebäudekomplex in der Freiburger Innenstadt wurde in der Kaiserzeit erbaut, seitdem um zwei Flügel erweitert und nach der Jahrtausendwende umfassend saniert. Zu den Mietern im Mixed Use-Gebäude zählen die Bio-Supermarktkette Alnatura und eine Anwaltskanzlei.

Das ehemalige „Zürichhaus“ und heutige Palais Dreisameck am Ende der Kaiser-Joseph Straße ist eines der markantesten Gebäude in der Freiburger City. Nach der Schließung der Passage und der Neugestaltung durch den Projektentwickler Unmüssig ist u.a. Alnatura mit ca. 900m² eingezogen. Der Innenhof steht heute den Kunden und ihren Fahrrädern zur Verfügung.