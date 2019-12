Vinci Energies akquiriert Converse Energy Projects GmbH

Das Tochterunternehmen der Schneider Electric GmbH, die Converse Energy Projects GmbH, wird von Vinci Energies übernommen. Vinci Energies baut mit dem Erwerb ihr Angebotsportfolio der Marke Actemium im Bereich komplexer Nieder- und Mittelspannungslösungen aus. Die Akquise wird von einem langfristigen Kooperations- und Liefervertrag mit Schneider Electric begleitet.

Converse Energy Projects ist auf die Planung und Realisierung von schlüsselfertigen Projekten im Bereich Energieverteilung für die Industrie in Deutschland spezialisiert und verfügt über ein Beratungs- und Dienstleistungsangebot, das die Planung, Installation, Inbetriebnahme, Optimierung und Erneuerung von Energieverteilungs- und Energiemanagementsystemen im industriellen Umfeld umfasst. Das Unternehmen erwirtschaftete mit 300 Beschäftigten an 22 Standorten in Deutschland im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von rund 140 Mio. Euro.

Die Transaktion bedarf noch der Genehmigung der Kartellbehörden.