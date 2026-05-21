Wer Verantwortung für Gebäude, Liegenschaften oder technische Infrastruktur trägt, weiß: Ladeinfrastruktur ist längst kein optionales Extra mehr, sondern ein fester Bestandteil moderner Gebäudetechnik. Ob in der Gastronomie, im Handel, in der Wohnungswirtschaft, in Parkhäusern oder bei Betreibern von Bürokomplexen und öffentlichen Einrichtungen – wer Ladepunkte bereitstellt, schafft Mehrwert für Mitarbeiter, Mieter und Besucher und stärkt die Attraktivität des Standorts.

Die eigentliche Herausforderung liegt dabei nicht in der Hardware, sondern im Betrieb dahinter. Ladeinfrastrukturen wachsen mit der Zeit: Was mit wenigen Geräten noch leicht zu managen war, wird ohne die richtige Software schnell unübersichtlich. Belegung und Auslastung manuell im Blick zu behalten, Ladevorgänge von Hand abzurechnen oder neue Nutzer tage- oder wochenlang auf Zugänge warten zu lassen – das kostet Zeit und belastet interne Prozesse.

Zentral steuern, effizient betreiben

Die Antwort darauf liefert der Elektrogroßhändler Sonepar mit dem Betreiber-Dashboard auf Basis der Plattform des Softwareanbieters reev: eine cloudbasierte Plattform, die sich über den Web-Browser bedienen lässt und die gesamte Ladeinfrastruktur in einer übersichtlichen Oberfläche bündelt. Ladezustände und Verfügbarkeiten aller Stationen sind in Echtzeit einsehbar, Ausfälle werden sofort erkannt. Nutzerzugänge und Ladeberechtigungen lassen sich per Klick anlegen oder entfernen, Abrechnungen laufen automatisiert ab.

Das Dashboard ermöglicht eine flexible Tarifgestaltung für unterschiedliche Nutzergruppen – eigene Flotten, fremde Fahrzeuge und öffentliche Ladepunkte – und integriert neue Ladestationen dank maximaler Kompatibilität schnell und unkompliziert. Ergänzend steht eine App für Apple und Android zur Verfügung, mit der Fahrer Ladepunkte finden, Ladevorgänge planen sowie Kilometerstand und Fahrgestellnummer direkt beim Laden erfassen können.

Wirtschaftlich planbarer Betrieb durch intelligentes Lastmanagement

Das integrierte Lastmanagement unterstützt dabei, die Energieversorgung und Kosten zu optimieren, indem es die verfügbare Leistung bedarfsgerecht auf die Ladepunkte verteilt und Lastspitzen vermeidet. Das macht den Betrieb wirtschaftlich planbar und entlastet interne Prozesse, ohne dass dauerhaft manuell eingegriffen werden muss.

Die Software ist dabei herstellerunabhängig kompatibel mit zahlreichen Ladestationen und ermöglicht eine einfache Integration neuer Geräte – so lassen sich Ladestationen verschiedener Hersteller zentral über eine einzige Plattform verwalten.

Noch einfacher starten: das Ready to Charge-Bundle

Wer auch die Inbetriebnahme so einfach wie möglich gestalten möchte, findet mit dem Ready to Charge-Bundle die passende Ergänzung. Sonepar bietet damit vorkonfigurierte Business-Ladestationen, die bereits ab Werk für den Einsatz mit dem Betreiber-Dashboard vorbereitet sind. Backend-Adresse und SIM-Karte sind bereits vorkonfiguriert. Nach der Installation genügt ein QR-Code zur Aktivierung, zusätzliche Programmierung oder manuelle Konfiguration entfallen vollständig.

Das vereinfacht die Inbetriebnahme erheblich: Installateure benötigen deutlich weniger Zeit vor Ort, was Projekte beschleunigt und Kosten senkt. Einzelne Ladepunkte oder ganze Ladeparks sind so innerhalb weniger Minuten betriebsbereit.

Das Bundle wird inklusive einer 24-monatigen Ladepunktlizenz ausgeliefert. Zum Auftakt sind Wallbox-Lösungen von Walther Electric und Mennekes verfügbar, weitere Hersteller wie Hager folgen.

Wer von Anfang an auf eine Systemlösung setzt, die Installation, Aktivierung und Betrieb eng zusammenführt, schafft eine Infrastruktur, die mit den Anforderungen wächst und langfristig Mehrwert liefert.

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