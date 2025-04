Nachhaltigkeit durch FM – ESG in Wirtschaft, Industrie und Verwaltung

15./16. September 2025

Tagung und Abendevent: Hotel Berlin, Berlin – Member of Radisson Individuals, Lützowplatz 17, 10785 Berlin

Nachhaltigkeit und ESG-Konformität sind trotz aller weltweiten politischen Turbulenzen und Richtungsänderungen nach wie vor die bestimmenden Themen im Facility Management. Ziel des Facility Managements ist es seit jeher, den Ressourcenverbrauch im Gebäudebetrieb zu minimieren.

Mit unserer Tagung „Nachhaltigkeit durch FM – ESG in Wirtschaft, Industrie und Verwaltung“, die am 15. und 16. September in Berlin stattfindet, vermitteln wir in Kooperation mit dem Deutschen Verband für Facility Management gefma rechtliches sowie technisches Expertenwissen und zeigen anhand wegweisender Praxisbeispiele auf, wie Immobilieneigentümer und -betreiber den Anforderungen an einen nachhaltigen Gebäudebetrieb gerecht werden. Neu sind in diesem Jahr die interaktiven Masterclasses in kleineren Gruppen, die den Kern des Programms an den Nachmittagen bilden.

Zielgruppen: Facility Manager, Eigentümer gewerblicher Immobilien, Öffentliche Hand, FM-Dienstleister, FM-Berater

Der Facility Manager

Der Facility Manager

Agenda Montag, 15. September 2025 09.15 Uhr Teilnehmerregistrierung und Begrüßungskaffee 10.00 Uhr Begrüßung

Martin Gräber, Verlagsleiter Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH,

Der Facility Manager 10.15 Uhr

Das Ende naht? Nachhaltigkeit am Scheideweg – ESG-Anforderungen an Immobilien zwischen Sinnhaftigkeit, Planbarkeit und Kapitalmarkterwartung

Prof. Dr. Thomas Beyerle, Professor für Immobilienforschung an der Hochschule Biberach Keynote, Professor für Immobilienforschung an der Hochschule Biberach Thomas Beyerle ist Professor in der Fakultät BWL / Bau und Immobilien an der Hochschule Biberach. Er hat einen Lehrstuhl für Immobilienforschung inne. Der promovierte und diplomierte Geograph studierte Geografie und Betriebswirtschaft an den Universitäten Stuttgart und Mannheim. In den letzten 29 Jahren hatte er mehrere Managementpositionen in Immobilienunternehmen inne, darunter Dresdner Bank, DEGI, Aberdeen Property Investors, IVG Immobilien AG und Catella Property Valuations GmbH. Darüber hinaus ist er Referent auf renommierten Immobilienkongressen und Autor zahlreicher Artikel und Lehrbücher und Dozent an verschiedenen europäischen Hochschulen. Ehrenamtlich engagiert er sich bei gif Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Forschung, deren Präsident er bis April 2022 war, sowie beim ULI Urban Land Institute und beim ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss. 10.45 Uhr Koalition X. Das Digitale Framework für ESG-Gebäudedaten

Annelie Casper, stellv. Geschäftsführerin gefma 11.15 Uhr Praxisbeispiel 11.45 Uhr Vortrag Platinpartner Chargehere 12.15 Uhr Mittagessen 13.15 Uhr Masterclass 1

Corporates

für Immobilienverantwortliche in Unternehmen aus Industrie und Wirtschaft. Masterclass 2

Immobilienwirtschaft

für Vertreter aus Unternehmen der gewerblichen Immobilienwirtschaft (Fondsgesellschaften, Investoren, Makler, Beratungsunternehmen etc.). Masterclass 3

Öffentliche Hand

für Immobilienverantwortliche in Bund, Ländern, Gemeinden und kommunalen Einrichtungen. 15.00 Uhr Kaffeepause 15.30 Uhr Praxisbeispiel 16.15 Uhr Praxisbeispiel 17.00 Uhr Fazit des ersten Tages 17.15 Uhr Ende des Vortragsprogramms des ersten Tages Ab 19.00 Uhr Networking-Abend im Hotel Berlin, Berlin

Agenda Dienstag, 16. September 2025 09.00 Uhr Teilnehmerregistrierung 09.30 Uhr Begrüßung

Martin Gräber, Verlagsleiter Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH,

Der Facility Manager 09.45 Uhr Praxisbeispiel 10.15 Uhr Weniger ist mehr – das klimaneutrale Bürogebäude RESI in Bamberg

Sebastian Hölzlein, Geschäftsführer, Alpha IC , Geschäftsführer, Alpha IC Dass zukunftsfähiges und klimagerechtes Bauen auch für kleine und mittlere Unternehmen möglich und finanzierbar ist, beweist die Immobilienberatung Alpha IC mit ihrer neuen Unternehmenszentrale RESI in Bamberg. RESI steht für Responsibility, Excellence, Sustainability und Innovation. Das Gebäude kommt dank eines ausgeklügelten Lüftungssystems ohne stationäre Heizung und Lüftung und aktive Kühlung aus. 10.45 Uhr Platinpartner 11:15 Uhr Paneldiskussion

Nachhaltigkeit im Gebäudebetrieb – gesetzliche Vorgaben oder Eigenverantwortung?

Funktioniert Nachhaltigkeit im Gebäudebetrieb nur durch strenge gesetzliche Auflagen oder benötigen Eigentümer und Betreiber größere Handlungsspielräume, um eigenverantwortlich das Ziel eines nachhaltigen Gebäudebetriebs zu erreichen? 12.00 Uhr Mittagessen 13:00 Uhr Masterclass 1

Recht & Gesetz

Welche Forderungen stellt der Staat und die EU in Bezug auf ESG, die Facility Manager beachten müssen?

RA Jörg Schielen, Partner bei Rödl & Partner, Leiter des gefma-AK Recht Masterclass 2

Forschung & Wissenschaft

Aktuelle Erkenntnisse und Projekte.

Prof. Andrea Pelzeter, Professorin für Facility Management, Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin Masterclass 3

Frugal Real Estate: Mit weniger mehr!

Wie erzeugt ein Weniger in Immobilien mehr Attraktivität, Ertrag und Wertstabilität? Wie ermöglicht ein Weniger in Immobilienunternehmen mehr Effizienz, Arbeitszufriedenheit und finanziellen Erfolg? 15.00 Uhr Kaffeepause 15.30 Uhr Zusammenfassung der Ergebnisse der Masterclasses 16.00 Uhr Fazit und Verabschiedung 16.15 Uhr Ende der Veranstaltung

Stand: 21.03.2025, Änderungen vorbehalten.

