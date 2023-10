Highlights im November 2023

November-Highlights 2023: Jubiläums-Ausgabe „30 Jahre Der Facility Manager“

In der November-Ausgabe 2023 haben wir für Sie im Zuge unseres Jubiläums die Highlights der letzten 30 Jahre Facility Management und Fachmagazin Der Facility Manager zusammengetragen. Mit bekannten und etablierten Persönlichkeiten sowie jungen Einsteigern in das Facility Management haben wir die Entwicklungen der Branche über die Jahre hinweg beleuchtet. Erhalten Sie Ein- und Überblick, was in den letzten drei Jahrzehnten passiert ist und wo die Reise des FM in Zukunft noch hingehen wird.

Natürlich lassen wir Sie in dieser Ausgabe auch fachlich nicht im Stich. Freuen Sie sich deshalb auf unsere weiteren Schwerpunktthemen:

Digital Workplace Management

Coworking

Elektromobilität

Waschraumausstattung