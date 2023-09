Highlights im September 2023

Unsere Highlights im September: Das Ende des Sommers naht, doch das bedeutet nicht Trübsal blasen zu müssen. Denn mit dem Ende des Augusts, ist es auch wieder Zeit für die diesjährige September-Ausgabe von Der Facility Manager. In einer umfassenden Titelstrecke haben wir uns mit dem Thema Gebäudereinigung auseinandergesetzt und einen Blick in das Marktgeschehen sowie auf die Nachhaltigkeitsbemühungen und -umsetzungen in diesem Segment geworfen. Auch einige Dienstleister standen Rede und Antwort.

Immer aktuell und immer wichtig, spielt auch Betreiberverantwortung in der aktuellen Ausgabe eine tragende Rolle. Außerdem haben wir uns mit Industrieservices, Regenwassermanagement und GaLaBau sowie vielen weiteren Themen beschäftigt.

Für Sie haben wir für das Ende des Sommers also wieder ein umfassendes Paket an spannenden Informationen und Inhalten zusammengestellt, in das Sie unbedingt hineinschauen sollten – wir freuen uns auf Sie!