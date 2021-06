EXPO REAL 2021 in München

By

Es ist wieder soweit: Ab dem 1. September 2021 sollen in Bayern Messeveranstaltungen wieder möglich sein. Deshalb wird die Expo Real vom 11. bis 13. Oktober auch auf dem Messegelände in München in Präsenz geplant. Ein fester Bestandteil, der für alle Veranstaltungen der Messe München gilt, wird das sogenannte 3G-Konzept sein: Ausschließlich Geimpfte, Genesene oder Getestete werden Zugang zur Veranstaltung erhalten. Weitere Maßnahmen werden sein: Abstandsregeln, spezielle Belüftung der Messehallen, Tragen von FFP2-Masken, besondere Hygienevorkehrungen, Registrierung und damit Nachverfolgbarkeit aller Teilnehmer.

Die Expo Real wird dennoch auch Teile des Konferenzprogramms live streamen. Aussteller können Geschäftspartner zu Fachbeiträgen, Seminaren oder Presseevents online dazuschalten und Inhalte zum Abruf bereitstellen. Zusätzlich wird wieder ein digitales Matchmaking angeboten.

Informationen zur Expo Real 2021 unter www.exporeal.net