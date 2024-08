Neues AGI-Arbeitsblatt Q06 Sicherheitsrelevante Dämmausführungen

Mit Ausgabedatum Juni 2024 hat die Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI) das neue „AGI-Arbeitsblatt Q06 Sicherheitsrelevante Dämmausführungen“ herausgegeben. Es gilt für Dämmsysteme in sicherheitsrelevanten Bereichen in betriebstechnischen Anlagen. In bestimmten Bereichen sind dort zusätzliche Sicherheitsanforderungen an die Dämmung zu beachten, um ein erhöhtes Betriebsrisiko zu vermeiden. Das Risikopotenzial kann hierbei einerseits von der Umgebung (z.B. Ex-Zone) und/oder dem Anlagenmedium (z.B. Wärmeträgeröle, Sauerstoff) selbst ausgehen. Anhand von zahlreichen Bildern und Zeichnungen beschreibt das Arbeitsblatt Lösungsvorschläge für Dämmarbeiten in Ex-Zonen, Dämmungen an gefährlichen Medien und die Dämmung von Sicherheitseinrichtungen. Informationen zur Kennzeichnung runden das Informationsangebot ab.

Das „AGI-Arbeitsblatt Q06 Sicherheitsrelevante Dämmausführungen“ kann als zweisprachige Ausgabe in Deutsch und Englisch mit einem Umfang von 25 Seiten zum Preis von 79,00 Euro (zzgl. MwSt.) als PDF-Download bestellt werden unter:

www.immobilien-fachliteratur.com/agi-arbeitsblaetter/