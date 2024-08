ista übernimmt Emobility-Unternehmen Chargemaker

Der Mess- und Immobiliendienstleister ista hat die Chargemaker GmbH zum 1. August 2024 vollständig übernommen. Der Ladeinfrastrukturspezialist war 2020 als Joint Venture der Dussmann Group und des Energieversorgers Mainova entstanden. In den letzten vier Jahren hat das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main über 2.000 Ladepunkte für zahlreiche Geschäftskunden in Deutschland installiert. ista will mit dem Zukauf sein Engagement im Bereich der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität erheblich ausbauen. Die rund 40 Mitarbeitenden von Chargemaker sollen dazu ihre Erfahrung und ihr Know-how in den Bereichen Elektromobilität und Energiemanagement einbringen.

„Der Erwerb von Chargemaker ergänzt unser eigenes Profil ideal, um ein neues, starkes Kompetenzzentrum für Ladeinfrastruktur in Deutschland zu bilden“, sagt ista-CEO Hagen Lessing. DAs Unternehmen plant nach eigenen Angaben Investitionen von bis zu 30 Mio. Euro und hat das Ziel ausgegeben, bis 2030 rund 25.000 neue Ladepunkte zu errichten. Als Teil von ista will Björn Dethlefsen, Geschäftsführer von Chargemaker, die „starke Marktposition zum führenden Full-Service-Ladeinfrastrukturspezialisten weiter ausbauen, um unsere Kunden einfach, skalierbar und nachhaltig in die Zukunft der Mobilität zu begleiten.“ Chargemaker soll dazu weiterhin als eigenständiges Unternehmen mit dem kompletten Leistungsangebot sowohl für gewerbliche Immobilien als auch für Unternehmen agieren.

ista beschäftigt rund 6.000 Mitarbeitende in 20 Ländern und erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von 1,171 Mrd. Euro.