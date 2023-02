Wisag Catering für TotalEnergies Mitteldeutschland

Mit einem außerhalb des Werksgeländes gelegenen und öffentlich zugänglichen Betriebsrestaurant versorgt die Wisag Catering seit Januar 2023 mehr als 660 Mitarbeitende der TotalEnergies Raffinerie Mitteldeutschland und ermöglicht auch den 10.000 Mitarbeitenden des angrenzenden Chemieparks Zugang zum gastronomischen Angebot. Die Wisag hat sich in einem Ausschreibungsprozess mit mehreren Bewerbern durchgesetzt und für die Mitarbeitenden der TotalEnergies Raffinerie Mitteldeutschland in Leuna ein Gastronomiekonzept entwickelt.

Das Betriebsrestaurant der Wisag Catering …

… bietet vier Menülinien, davon eine im Front-Cooking sowie Salatbowls und Frühstück. In einem angrenzenden Shop stehen zudem Snacks, Getränke, Zeitschriften und ein Paketshop zur Verfügung. Darüber hinaus stellt und bestückt das Team auch die Verkaufsautomaten auf dem Werksgelände, übernimmt die Konferenzverpflegung und ermöglicht für Schichtarbeitende an verschiedenen Standorten einen Lieferdienst für Speisen und Getränke in Mehrwegverpackungen.