Betreiber in der Pflicht

Durch den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen werden Dächer zunehmend zu Energieerzeugungsflächen – und damit dauerhaft zu Arbeitsorten mit erhöhtem Gefährdungspotenzial. Absturzrisiken, Witterungseinflüsse oder elektrische Gefährdungen müssen systematisch bewertet und minimiert werden.

Mit der Entwicklung zum Nutzdach steigen auch die Anforderungen an Gebäudebetreiber. Denn immer dann, wenn Personen ein Dach betreten – sei es zur Wartung, Inspektion oder Installation –, greifen umfangreiche Betreiberpflichten. Diese reichen weit über die reine Bereitstellung von Technik hinaus. Vielmehr geht es um die ganzheitliche Organisation von Sicherheit: von der Gefährdungsbeurteilung über geeignete Schutzmaßnahmen bis hin zu Unterweisung, Koordination und Dokumentation.

In der Praxis zeigt sich jedoch häufig eine Lücke zwischen vorhandener Technik und tatsächlicher Rechtssicherheit. Betreiber unterschätzen oft den Umfang ihrer Verantwortung. Dabei bleibt die Verantwortung auch dann beim Betreiber, wenn externe Dienstleister auf dem Dach arbeiten. Auswahl-, Einweisungs- und Koordinationspflichten sind zwingend zu erfüllen, ebenso wie die Sicherstellung, dass Schutzmaßnahmen nicht nur vorhanden, sondern auch funktionsfähig und korrekt angewendet werden.

Genau hier setzt ABS Safety mit seinem neuen Serviceprodukt an: dem ABS Dach-Pflichten-Check. Ziel ist es, Gebäudebetreiber dabei zu unterstützen, ihre gesetzlichen Verpflichtungen strukturiert, nachvollziehbar und rechtssicher zu erfüllen. Der Dach-Pflichten-Check betrachtet das Dach nicht isoliert, sondern als Gesamtsystem aus Technik, Mensch und Organisation. Im Rahmen einer Begehung werden bestehende Infrastrukturen analysiert, Gefährdungen bewertet, organisatorische Abläufe geprüft und rechtliche Anforderungen eingeordnet. Daraus entstehen konkrete Handlungsempfehlungen, die praxisnah und direkt umsetzbar sind.

Transparenz und Sicherheit

Das Ergebnis: maximale Transparenz über den aktuellen Sicherheitsstatus sowie klare Hinweise, wo Handlungsbedarf besteht. So können Betreiber nicht nur Haftungsrisiken reduzieren, sondern vor allem eines erreichen: mehr Sicherheit für alle Personen, die auf dem Dach arbeiten – unabhängig davon, ob es sich um eigene Mitarbeitende oder externe Fachfirmen handelt.

Mit dem ABS Dach-Pflichten-Check bietet ABS Safety eine Lösung, die den steigenden Anforderungen moderner Dachnutzung gerecht wird – und Betreiber dabei unterstützt, Verantwortung nicht nur zu tragen, sondern aktiv zu managen.