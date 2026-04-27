Montag, 27. April 2026
StartAdvertorial
AdvertorialAnzeigeProdukte

PlanRadar: Reaktiv war gestern: Automatisierung im Facility Management

In vielen Organisationen arbeitet Facility Management noch immer im Reaktionsmodus: Störungen werden gemeldet, Aufgaben verteilt, Maßnahmen nachgelagert umgesetzt. Dieses Vorgehen ist ineffizient, fehleranfällig und verhindert eine strategische Steuerung. Gleichzeitig steigen die Anforderungen – von Kostendruck über regulatorische Vorgaben bis hin zur Sicherstellung der Betriebsverfügbarkeit.

Der Wandel beginnt bei der Automatisierung zentraler Prozesse. Digitale Plattformen schaffen die Grundlage, um Abläufe zu standardisieren, zu beschleunigen und skalierbar zu machen.

Vom Einzelfall zur Systematik

Automatisierte Workflows ersetzen fragmentierte Kommunikation durch klare, nachvollziehbare Prozesse. Mängel werden direkt vor Ort digital erfasst, Aufgaben automatisch zugewiesen und Fristen systemseitig überwacht. Der Status ist jederzeit transparent, Verantwortlichkeiten sind eindeutig definiert.

So entsteht eine konsistente Datenbasis über alle Beteiligten hinweg – intern wie extern. Informationsverluste werden minimiert, Abstimmungsaufwände reduziert und Prozesse unabhängig von Standort oder Objektgröße vergleichbar.

Techniker planen Wartungstermine und bearbeiten Tickets direkt auf dem Tablet mit der PlanRadar Facility-Management-Software vor Ort.

Dokumentation wird zur Datenquelle

Automatisierung verändert nicht nur Abläufe, sondern auch den Umgang mit Informationen. Dokumentation erfolgt integrativ im Prozess: Fotos, Protokolle und Freigaben werden in Echtzeit erfasst und stehen unmittelbar zur Verfügung.

Ergänzend erweitern visuelle Technologien wie SiteView die Datentiefe: 360°-Aufnahmen werden automatisch räumlich verortet und bilden den Zustand von Gebäuden und Anlagen vollständig ab. So entsteht ein visuelles Abbild des Betriebs – kontinuierlich fortgeschrieben und jederzeit abrufbar.

Facility Manager nutzen PlanRadar und 360°-Gebäudedokumentation, um Baustellen und Bestandsgebäude digital zu erfassen und zentral zu verwalten.

Parallel dazu wird die Künstliche Intelligenz zur entscheidenden Auswertungsebene. KI-gestützte Funktionen analysieren große Datenmengen in Echtzeit, erkennen Muster und machen Zusammenhänge sichtbar. Informationen lassen sich per natürlicher Sprache abrufen, strukturieren und kontextbezogen auswerten.

Ein integrierter KI-Assistent identifiziert relevante Datenpunkte, fasst Inhalte zusammen und liefert aktuelle Statusübersichten – ohne manuelle Recherche. Gleichzeitig wird die Datenerfassung beschleunigt: Beobachtungen vor Ort können per Sprache erfasst und direkt in strukturierte Abläufe überführt werden.

Darüber hinaus ermöglichen KI-basierte Analysen eine vorausschauende Steuerung: Wiederkehrende Mängel, Verzögerungen oder Wartungszyklen werden frühzeitig erkannt, priorisiert und mit konkreten Handlungsempfehlungen verknüpft.

Vom Reagieren zur Steuerung

Der eigentliche Mehrwert liegt in der Fähigkeit, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und gezielt zu steuern. Kennzahlen zu Reaktionszeiten, Prozessqualität oder Mängelhäufigkeit liefern eine belastbare Entscheidungsgrundlage – nicht rückblickend, sondern in Echtzeit.

Maßnahmen können geplant werden, bevor Störungen entstehen. Ressourcen werden effizienter eingesetzt, Risiken reduziert und die Betriebsstabilität nachhaltig verbessert.

Fokus auf Wertschöpfung

Automatisierung ersetzt keine Expertise, sondern verschiebt den Fokus. Administrative Tätigkeiten treten in den Hintergrund, strategische Aufgaben gewinnen an Bedeutung. Facility Manager steuern nicht mehr nur Abläufe – sie optimieren Systeme.

Der Übergang zu einem vorausschauend gesteuerten Facility Management ist damit kein technologisches Upgrade, sondern ein struktureller Wandel. Prozesse werden konsequent digital unterstützt, Daten systematisch genutzt und Entscheidungen fundierter getroffen.

So wird Facility Management zu einem zentralen Hebel für Effizienz, Transparenz und Werterhalt – und zu einer Disziplin, die aktiv zur Zukunftsfähigkeit von Immobilien beiträgt.

NEUESTE BEITRÄGE

Die Fachzeitschrift “Der Facility Manager” zeigt Lösungen für lebenszyklusorientierte Planung, Bau und Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen. Ziel von Facility Management ist es, ein optimales Umfeld für das Kerngeschäft zu schaffen, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, die Qualität zu steigern, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten. Mit fundierter Berichterstattung behandelt „Der Facility Manager“ das komplette Aufgabenspektrum des Facility Managements und gibt praxisbezogene Handlungsempfehlungen – auf der strategischen Ebene der Unternehmensorganisation genauso wie auf der operativen Ebene des Immobilien- und Liegenschaftsbetriebs mit dem technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement. In unserem Karriere-Portal für die FM-Branche, die Facility Jobbörse, finden Sie aktuelle Stellenangebote, Weiterbildungsangebote und vieles mehr.
“Der Facility Manager” ist eine Publikation der Sparte "Bau- und Immobilienzeitschriften" der Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH. Zum Portfolio gehören auch: CAFM-NEWS, industrieBAU, hotelbau, Apartment Community und Arbeitskreis Hotelimmobilien.

Kontaktieren Sie uns: service@forum-zeitschriften.de

© FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH | FORUM Media Group