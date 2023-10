Modulare Baulösungen bewegen

Die mobile, flexible Modulbauweise ist dem Image einer Interimslösung längst entwachsen. Containerfeeling adieu – willkommen in einem neuen Raumkosmos, der in Zukunft unsere Gesellschaft prägen wird. „Die modulare Bauweise erfährt durch die aktuellen Herausforderungen einen unglaublichen Boom“, beobachtet Adapteo-Geschäftsführer Frederik Illing. „Diese Entwicklung basiert nicht nur auf den baulichen Innovationen und modernen, ökologischen Modulausstattungen, sondern vielmehr auf der Haltung der Nutzer und auf den gesellschaftlichen Veränderungen.“

Aktuelle Themen wie Klimawandel, Energiesparen, Bildungsnotstand, Wohnungsmangel, Wirtschaftsstagnation und demografische Entwicklung prallen auf die Baubranche. Die traditionelle Bauweise kann dieser Situation nur mit einem wirtschaftlichen Kraftakt begegnen. Adapteo übernimmt Verantwortung und führt die Bauindustrie Richtung Kreislaufwirtschaft. Die angebotenen Module und Gebäudeelemente werden wieder verwendet und sind Teil eines Kreislaufsystems. Der Bau und Abriss traditionell gebauter Immobilien hat erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt. Bei flexiblen und rückbaubaren Gebäuden, die wiederverwendet werden können, sind die Auswirkungen weitaus geringer. Die Strategie für mehr Nachhaltigkeit beinhaltet auch die Beschaffung von klimafreundlichen Rohstoffen, ressourceneffiziente Produktion mit hohem Vorfertigungsgrad, kurze Transportwege, Produktinnovationen und ethische Geschäftspraktiken in der gesamten Wertschöpfungskette.

Umdenken ist notwendig

Modulare Modelle, wie sie Adapteo entwickelt, orientieren sich an den Bedürfnissen der Menschen, die sie nutzen. Die Zyklen für Veränderungen und Anpassungen in Gesellschaft und Umwelt werden immer kürzer – der traditionelle Bau ist auf lange Zeiträume ausgerichtet. Modulare Bauten können in vielen Situationen die perfekte Lösung für geplante Bauvorhaben sein. Ohne hohe Kapitalbindung für Bauherren und mit mehr Flexibilität bei der Anpassung an den tatsächlichen Raumbedarf.

Das Adapteo-Hybrid-System zählt beispielsweise zu den Holz-Stahl-Hybridsystemen, die auch langfristig gemietet werden können. Es verbindet die Stahlrahmenbauweise mit den Vorteilen aus dem Holzmodulbau – das Ergebnis ist eine besondere Raumatmosphäre und Energieeffizienz mit niedrigen U-Werten. Mit Human Centric Lighting wird das Licht dem Tagesverlauf angepasst und kann mit einer App reguliert und eingestellt werden. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln, Photovoltaik und Wärmepumpen sind ebenfalls Bestandteile des Energiespar-Konzepts. Mit emissionsfreien Materialien, wie Mineralwolle zur Dämmung der Wände und Kautschuk für den Bodenbelag, ist gutes Raumklima garantiert.

Bewegung in Industrie und Wirtschaft

Aus der Praxis: Junge Unternehmen und die deutsche Gründerszene bewegen sich in einem besonders dynamischen Umfeld. Ein hohes Maß an Flexibilität ist Grundlage für die erfolgreiche Entwicklung. Die Szene sucht passende Konzepte für attraktive Standorte und Workspaces. Modulbauweise unterstützt mit individuellen, nachhaltigen und schnell errichteten Büroflächen, die mitwachsen. Ein innovatives Beispiel aus München: Brigk-Air bietet Startups Raum und Unterstützung. Aus 24 Hybridmodulen wuchs auf dem bisherigen Parkplatz des Manchinger Airbus-Standorts ein modernes Bürogebäude, das je nach Bedarf aus- oder zurückgebaut werden kann.

Flexibel bedeutet schnell

Modulbauweise bewegt nicht nur, sondern schafft Raum innerhalb kürzester Zeit. „Der Vorteil“, so erklärt Geschäftsführer Frederik Illing, „liegt im Full-Service Angebot. Unsere Kunden müssen nicht auf das optimale Zusammenspiel aller Gewerke am Bau hoffen. Lieferschwierigkeiten, Ausfälle und Ressourcenmangel werden für sie abgefedert, da alle Gewerke bei Adapteo in einer Hand sind.“ Weitere Leistungen wie Planung, Konzeption, Projektmanagement, Energiesparkonzepte, Garten- und Landschaftsbau, Tiefbau, Fundamentarbeiten, Logistik und Serviceleistungen während der Mietzeit entlasten den Auftraggeber.

„Wir schaffen Raum für eine innovative und dynamische Gesellschaft“, so Frederik Illing. Der Modulbau-Anbieter Adapteo gestaltet soziale Infrastrukturen und unterstützt Industrieunternehmen als Full-Service-Anbieter.

Mehr Informationen:

Adapteo GmbH

Hugenottenallee 167

63263 Neu-Isenburg

www.adapteo.de