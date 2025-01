CAFM Online-Lehrgang – CAFM in der Praxis

11., 20. und 25. Februar 2025

10.30 – 14.30 Uhr

Bei Ihnen im Büro oder im Homeoffice via Zoom

Vertiefen Sie Ihr Fachwissen im Bereich Facility Management mit dem innovativen CAFM Online-Lehrgang „CAFM in der Praxis: Fläche, Energie, Haftung“. Verfolgen Sie live am Bildschirm, wie erfahrene Facility Manager CAFM-Systeme nutzen, um Flächenmanagement, Energiemanagement und Betreiberverantwortung effektiv zu steuern. Dieser praxisorientierte Kurs zeigt Ihnen an drei aufeinanderfolgenden Terminen – dem 11., 20. und 25. Februar 2025 – erprobte Wege zur Optimierung von Prozessen im Facility Management.

Jeder CAFM Online-Lehrgang ist in zwei Sessions geteilt, die Ihnen sowohl umfassendes Wissen vermitteln als auch genügend Raum für Fragen und Diskussionen bieten. In der Mittagspause zwischen den Vorträgen können Sie das Gelernte verarbeiten und sich mit anderen Teilnehmenden austauschen. Unsere Experten teilen ihre bewährten Methoden und beantworten individuelle Fragen, damit Sie das erworbene Wissen unmittelbar in Ihrer beruflichen Praxis anwenden können.

CAFM ist häufig eine Teamaufgabe: Profitieren Sie von unserem Gruppenticket für 3 bis 10 Personen aus Ihren Unternehmen zum exklusiven Preisvorteil (siehe Anmeldung).

Modul I:

REINIGUNG, FLÄCHEN- UND WORKPLACE MANAGEMENT

Referent: Markus Hotka, Spezialist Gebäude- & Energiemanagement, LBS Süd

Referent: Bernard Zeidler, Leiter Facility Management, BayWa AG Flächen- und Workplace Management mit modernen Technologien für effektive Organisationen

Steuerung und Optimierung der Reinigung mit einer verbesserten Personalplanung, Flächennutzung und Materialwirtschaft

Praktische Anwendung von Software und Apps zur Vereinfachung von Prozessen

INSTANDHALTUNG + BETREIBERVERANTWORTUNG

Referent: Andrea Langkammererova, Spezialistin CAFM-BY, AOK Bayern

Referent: Jerzy von Strasser, Referent technisches Gebäudemanagement, AOK Bayern

Referent: Engelbert Titz, Technischer Leiter Corporate Facility Management, KUKA Aktiengesellschaft Instandhaltungssteuerung unter Verwendung von CAFM-Systemen für eine präzise Planung und Ausführung

Digitale Werkzeuge für eine effiziente und nachvollziehbare Instandhaltung

Rechtssichere Dokumentation und Sicherstellung der Betreiberverantwortung mit CAFM

ENERGIEMANAGEMENT MIT CAFM

Referent: Sebastian Macho, Leiter Facility Management, Stiftung Kloster Eberbach

Referent: Georg Daher, Leiter Facility Management, Baunataler Diakonie Kassel e.V. Ziele und Aufgaben des Energiemanagements und Ansätze zur Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden

Apps und Softwarelösungen für die Steuerung des Energiemanagements

Zusammenspiel von CAFM und eigenen Systemen für das Energiemanagement

Im Anschluss an die jeweiligen Module haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen direkt an die Referenten zu richten.

Teilnehmerkreis:

Facility Manager, FM-Dienstleister, IT-Verantwortliche, Immobilienmanager und -verwalter

Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, öffentliche Verwaltung, Selbstständige und Freiberufler/-innen.

Wir freuen uns auf Sie!

Den Zoom-Link zur Einwahl in den CAFM Online-Lehrgang erhalten nach Ihrer Anmeldung innerhalb von 10 Minuten an die von Ihnen angegebene Email-Adresse. Sollte das nicht der Fall sein, schauen Sie bitte in Ihrem Spam-Ordner nach. Falls Sie dort nicht fündig werden, melden Sie sich bitte bei: mara.dittebrand@forum-zeitschriften.de

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:

Mara Dittebrand, Veranstaltungsmanagement

Tel.: 08233/381-316, E-Mail: mara.dittebrand@forum-zeitschriften.de

PS: Jeder Teilnehmer erhält die aktuelle Marktübersicht CAFM-Software

AGENDA CAFM Online-Lehrgang Dienstag, 11. Februar 2025 10.15 Uhr Teilnehmerregistrierung in Zoom 10.30 Uhr Begrüßung

Robert Altmannshofer, Chefredakteur „Der Facility Manager“,

Thomas Semmler, stellv. Chefredakteur „Der Facility Manager“, Chefredakteur „

Mara Dittebrand, Leitung Online-Akademie

MODUL I: REINIGUNG, FLÄCHEN- UND WORKPLACE MANAGEMENT MIT CAFM 10.35 Uhr Flächenmanagement als konzeptionelle Grundlage für mehr Flexibilität

flexibles Arbeitsplatzmanagement

flexibles Parkplatzmanagement

flexibles Arbeiten unterstützt durch CAFM Module

Bereichsübergreifende Zusammenarbeit am Standort

Mietvertragsmanagement & Objektmanagement

Strategie, Erfahrungen und Tipps Markus Hotka, Spezialist Gebäude- & Energiemanagement, LBS Süd 12.15 Uhr Pause 13.00 Uhr Flächenmanagement bei der BayWa

Reinigungsmanagement bei der BayWa

Workplace-Management mit Software und Apps

Donnerstag, 20. Februar 2025 10.15 Uhr Teilnehmerregistrierung in Zoom 10.30 Uhr Begrüßung

Robert Altmannshofer, Chefredakteur „Der Facility Manager“,

Thomas Semmler, stellv. Chefredakteur „Der Facility Manager“, Chefredakteur „

Mara Dittebrand, Leitung Online-Akademie

MODUL II: INSTANDHALTUNG + BETREIBERVERANTWORTUNG 10.35 Uhr Instandhaltung mit CAFM bei der AOK Bayern

Software und mobile Anwendung in der Instandhaltung

Unterstützung der Betreiberverantwortung durch CAFM

Strategien, Erfahrungen und Tipps Andrea Langkammererova, Spezialistin CAFM-BY, AOK Bayern

Jerzy von Strasser, Referent technisches Gebäudemanagement, AOK Bayern 12.15 Uhr Pause 13.00 Uhr Ziele – was soll erreicht werden? CAFM intern oder extern? Software und Apps Bestandsdatenerfassung Flächendaten Technische Anlagen Pflichtenabgleich und Implementierung Instandhaltung in CAFM Betreiberverantwortung mit CAFM unterstützen Strategie, Erfahrungen und Tipps

14.30 Uhr Ende des zweiten Tages Dienstag, 25. Februar 2025 10.15 Uhr Teilnehmerregistrierung in Zoom 10.30 Uhr Begrüßung

Robert Altmannshofer, Chefredakteur „Der Facility Manager“,

Thomas Semmler, stellv. Chefredakteur „Der Facility Manager“, Chefredakteur „

Mara Dittebrand, Leitung Online-Akademie

MODUL III: ENERGIEMANAGEMENT 10.35 Uhr Energiemanagement mit Denkmalschutz und Sonderbauten

Identifikation der Handlungserfordernis zur Einführung eines Energiemanagement

Auswahl des Energiemanagement-System

Schaffung der notwendigen Voraussetzungen (CAFM + Installation Zählerpark)

Auswertung der Energiezähler mit Hilfe des CAFM

Entwicklung und Abbilden von Kennzahlen

Durchführung von Energiemanagement-Audits

Stetige Entwicklung und Durchführung von Energieeffizienz Maßnahmen

Entwicklung von regenerativen Energieversorgungskonzepten auf Basis der Zählerwertes Sebastian Macho, Leiter Facility Management, Kloster Eberbach 12.15 Uhr Pause 13.00 Uhr Energiemanagement in stark diversifizierten Immobilienbeständen

Energiemonitoring in CAFM – Möglichkeiten und Grenzen

Mit einem Blick Geld sparen – Kleine Sensoren große Wirkung

Wer schreibt noch Energieberichte? – Monitoring, dein Freund und Helfer

Meine Messtechnik lebt! – Kein Frankenstein Revival

Systeme mit Spaßfaktor und spannende Nebeneffekten Georg Daher, Leiter Facility Management, Baunataler Diakonie Kassel e.V. 14.30 Uhr Ende der Veranstaltung



Stand 28. November 2024, Änderungen vorbehalten.

