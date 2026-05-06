Photovoltaik auf dem Dach, Ladepunkte in der Tiefgarage, steigende Elektrifizierung: Gewerbeimmobilien entwickeln sich zunehmend zu dezentralen Energiezentren. Für Facility Manager bedeutet das mehr als technische Anpassungen, es verändert ihre Rolle grundlegend.

Denn sobald Strom nicht mehr pauschal über Nebenkosten verteilt wird, sondern vor Ort erzeugter Solarstrom gezielt an Mieter geliefert wird, etwa im Rahmen von Mieterstrom- oder Onsite-PPA-Modellen, bewegen sich Betreiber im regulierten Umfeld der Energiewirtschaft. Strom ist längst kein Nebenkostenthema mehr, sondern ein zentraler Bestandteil moderner Immobilienbewirtschaftung.

Von der Umlageposition zur Compliance-Aufgabe

Was früher eine Umlageposition war, wird zur komplexen Abrechnungs- und Compliance-Aufgabe. Verbräuche müssen eichrechtskonform gemessen, eindeutig zugeordnet und auf Basis geeigneter Messkonzepte abgebildet werden. Gerade bei der Drittbelieferung innerhalb von Liegenschaften entstehen neue Anforderungen an Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Fehlerhafte Umlagen oder unklare Messstrukturen führen schnell in regulatorische Grauzonen, mit entsprechenden Risiken für Betreiber bzw. Facility Manager.

Die Realität in vielen Bestandsobjekten: historisch gewachsene Zählerstrukturen, unvollständige Datengrundlagen und manuelle Prozesse. Energieflüsse lassen sich oft nur eingeschränkt nachvollziehen. Für Facility Manager entsteht ein Spannungsfeld zwischen Gebäudebetrieb, kaufmännischer Abrechnung und energiewirtschaftlichen Anforderungen, bei gleichzeitig steigender Komplexität.

Plattform für Energieflüsse

Genau hier setzen digitale Plattformen wie opti.node von node.energy an, um diese Komplexität gezielt zu reduzieren: Energieflüsse werden digital erfasst, automatisiert verarbeitet und bilden die Grundlage für eine rechtsichere bzw. ENWG-konforme Abrechnung. Statt fragmentierter Einzellösungen entsteht ein durchgängiges, skalierbares System. Messdaten, Lieferbeziehungen und Abrechnungen werden konsistent zusammengeführt, auch bei komplexen Liegenschaften. Manuelle Aufwände sinken, Fehlerquellen werden reduziert und regulatorische Anforderungen zuverlässig unterstützt. Für Facility Manager bedeutet das: mehr Sicherheit, weniger operative Belastung und die Möglichkeit, neue Energiekonzepte wirtschaftlich umzusetzen.