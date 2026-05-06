Vinci: Ein Ansprechpartner für den gesamten Lebenszyklus

Der Neubau der Hans- und Sophie-Scholl-Realschulen in Weiden zeigt ganzheitlichen Ansatz der Building Solutions

Der Neubau der Hans- und Sophie-Scholl-Realschulen in Weiden in der Oberpfalz steht exemplarisch für einen integrierten Ansatz im Bildungsbau: Planung, Bau und Betrieb werden nicht getrennt betrachtet, sondern von Beginn an als durchgängiger Lebenszyklus organisiert. Für Facility Manager rücken damit frühzeitig Themen wie Betriebssicherheit, Wirtschaftlichkeit und langfristige Nutzbarkeit in den Fokus.

Realisiert wird das Projekt im Rahmen eines öffentlich-privaten Partnerschaftsmodells. Diese Struktur ermöglicht es, Betreiberanforderungen bereits in der Planungsphase systematisch zu berücksichtigen. Verantwortlich für die ganzheitliche Umsetzung ist das Netzwerk der VINCI Energies Building Solutions in Deutschland, das alle relevanten Leistungen aus einer Hand bündelt – mit einem zentralen Ansprechpartner und klarer Verantwortlichkeit über den gesamten Projektverlauf.

Integration statt Schnittstellen

Ein zentrales Merkmal der Building Solutions ist die konsequente Integration spezialisierter Kompetenzen. Statt einer Vielzahl einzelner Vertragspartner arbeitet der Auftraggeber mit einer strukturierten Netzwerkorganisation, in der Planung, technische Gebäudeausrüstung, Innenausbau und Betrieb eng verzahnt sind. Für das Facility Management bedeutet das reduzierte Schnittstellen, transparente Zuständigkeiten und eine deutlich höhere Planungssicherheit.

Betriebsperspektive als Planungsgrundlage

Als ÖPP-Partner der Stadt Weiden übernimmt VINCI Facilities die Gesamtverantwortung für Planung, Baukoordination sowie den technischen und infrastrukturellen Betrieb der Schulen über den gesamten Vertragszeitraum. Dadurch fließen FM-relevante Aspekte wie Wartungsfreundlichkeit, Zugänglichkeit der Anlagen, Energieeffizienz und Instandhaltungsstrategien unmittelbar in die Projektentwicklung ein.

Technische Systeme ganzheitlich gedacht

Die technische Gebäudeausrüstung wird durch die Ludwig Hammer GmbH aus der Gebäude.Technik. Gruppe verantwortet. Heizung, Lüftung, Kälte, Sanitär und Gebäudeautomation werden als integriertes System umgesetzt. Diese Vernetzung unterstützt einen wirtschaftlichen Betrieb, eine hohe Anlagenverfügbarkeit und eine bedarfsgerechte Steuerung im Schulalltag.

Die elektrotechnische Infrastruktur realisiert die R+S Group, Teil der Fire Protecion Solutions. Ihr Leistungsumfang reicht von der Energieversorgung über Beleuchtung bis hin zu sicherheits- und kommunikationstechnischen Anlagen und bildet die Grundlage für einen modernen, digitalen Schulbetrieb. Die technische Gesamtplanung für das Projekt Elektor wurde dabei von den Baumann Ingenieuren übernommen.

Innenausbau mit Blick auf Nutzung und Unterhalt

Der Innenausbau durch G+H Innenausbau schafft flexible, funktionale Lernräume mit hoher Aufenthaltsqualität. Robuste Materialien sowie die Berücksichtigung von Akustik-, Brand- und Schallschutzanforderungen unterstützen nicht nur die pädagogische Nutzung, sondern auch einen langfristig störungsarmen Betrieb.

Fazit

Der Neubau der Hans- und Sophie-Scholl-Realschulen zeigt, wie das Netzwerk von VINCI Energies Building Solutions in Deutschland durch integrierte Leistungen, einen zentralen Ansprechpartner und lebenszyklusorientierte Verantwortung konkreten Mehrwert für Facility Manager schaffen. Ein Ansatz, der Transparenz, Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit nachhaltig miteinander verbindet.

Gerade für öffentliche Auftraggeber und Betreiber komplexer Bildungsimmobilien bietet dieser integrierte Ansatz zusätzliche Sicherheit. Entscheidungen werden nachvollziehbar dokumentiert, Verantwortlichkeiten bleiben dauerhaft klar zugeordnet und Anpassungen im laufenden Betrieb lassen sich strukturiert umsetzen. Damit unterstützt Building Solutions nicht nur die Errichtung moderner Schulgebäude, sondern auch deren verlässlichen, wirtschaftlichen Betrieb über viele Jahre hinweg. Dies macht das Projekt in Weiden zu einem praxisnahen Beispiel für integriertes Facility Management im öffentlichen Hochbau. Mit klarer Betreiberorientierung und Zukunftsfähigkeit.