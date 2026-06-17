09.00 – 12.30 Uhr
Bei Ihnen im Büro oder im Homeoffice via MS Teams
Die Einführung oder der Wechsel eines CAFM‑Systems gehört zu den wichtigsten strategischen Entscheidungen im Facility Management. Gleichzeitig werden CAFM‑Markt, Softwarelösungen und Anforderungen immer komplexer:
Unterschiedliche CAFM Software‑Anbieter, steigende Anforderungen an Datenqualität, Schnittstellen zu BIM, wachsender Effizienzdruck.
Die zentrale Frage: Welche CAFM Lösung passt wirklich zu Ihrer Organisation – und wie vermeiden Sie teure Fehlentscheidungen bei Auswahl und Implementierung?
Genau hier setzt unsere CAFM Masterclass an.
Sie erhalten das notwendige Know-how, um CAFM Systeme fundiert auszuwählen, einzuführen und strategisch zu nutzen.
Nach der Teilnahme können Sie:
- CAFM Systeme fundiert vergleichen und bewerten
- Anforderungen für Ihre CAFM Ausschreibung klar definieren
- Risiken bei Auswahl und Implementierung systematisch reduzieren
- belastbare Datenstrukturen und Prozesse aufbauen
- CAFM als strategisches Steuerungsinstrument im Facility Management einsetzen
- Die entscheidende Frage „Welche CAFM Lösung passt wirklich zu Ihrer Organisation – und wie vermeiden Sie kostspielige Fehlentscheidungen bei Auswahl und Einführung?“ beantworten.
Modul I: CAFM strategisch einordnen
- Warum CAFM heute geschäftskritisch ist
- Rolle für Betreiberverantwortung, Kosten und Effizienz
- Praxisbeispiele: wo CAFM echten Mehrwert schafft
Modul II: Systeme verstehen & richtig auswählen
- Marktüberblick & Systemlandschaft
- Cloud vs. On-Premise (Entscheidungslogik!)
- Ausschreibung & Lastenheft
- Fehler, die Unternehmen Millionen kosten
Modul III: Daten, Prozesse & Umsetzung
- Datenmodelle & Struktur
- BIM2FM & Schnittstellen
- Einführung, Migration & Betrieb
- Best Practices aus realen Projekten
Im Anschluss an die jeweiligen Module haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen direkt an die Referenten zu richten.
Das Besondere an der CAFM-Masterclass:
- Top Referenten aus Praxis, Beratung und Software
- Unabhängiger Blick auf Markt & Systeme
- Praxisnahe Beispiele statt Theorie
- Direkte Anwendbarkeit im eigenen Unternehmen
Exklusiv für Teilnehmer:
Als Teilnehmer erhalten Sie die Marktübersicht CAFM-Software gratis zum Download und
nach Abschluss des Online-Lehrgangs eine Teilnahmebescheinigung sowie
einen vergünstigten Zugang zu weiterführenden Formaten.
Das Programm richtet sich an:
Facility Manager & Real Estate Verantwortliche, Betreiberverantwortliche, IT- und Digitalisierungsverantwortliche und FM-Dienstleister
Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, öffentliche Verwaltung, Selbstständige und Freiberufler/-innen.
Jetzt Platz sichern und CAFM Entscheidungen mit Sicherheit treffen!
Wir freuen uns auf Sie!
Den MS Teams-Link zur Einwahl erhalten nach Ihrer Anmeldung innerhalb von 10 Minuten an die von Ihnen angegebene Email-Adresse. Sollte das nicht der Fall sein, schauen Sie bitte in Ihrem Spam-Ordner nach. Falls Sie dort nicht fündig werden, melden Sie sich bitte bei: mara.dittebrand@forum-media.com
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:
Mara Dittebrand, Veranstaltungsmanagement
Tel.: 08233/381-316, E-Mail: mara.dittebrand@forum-zeitschriften.de
AGENDA CAFM Online-Lehrgang
Mittwoch, 23. September 2026
Robert Altmannshofer, Chefredakteur „Der Facility Manager“ und
Mara Dittebrand, Veranstaltungsmanagement
- Warum CAFM?
- Was bietet CAFM?
- CAFM als Werkzeug für technisches FM
- CAFM als Werkzeug für infrastrukturelles FM
- CAFM als Werkzeug für kaufmännisches FM
- Einsparpotenziale durch CAFM
- Betreiberverantwortung mit CAFM absichern
Maik Schlundt, gefma AK Digitalisierung
Maik Schlundt ist Diplom Informatiker und M.Sc. Facility Management. Er startete 2001 als Trainee im Facility Management seine berufliche Laufbahn. Von 2006 – 2020 leitete er das Team Informations- und Wissensmanagement (CAFM) bei der BSR. Seit 1.7.2020 fokussiert er sich als IT-Business Analyst (CFAM) auf die Themen BIM2FM und CAFM bei der DKB-Service. Er ist seit über 15 Jahren Mitglied im GEFMA Arbeitskreis Digitalisierung. Sein Schwerpunkt liegt in der Optimierung von FM-Geschäftsprozessen durch IT. Weiterhin teilt er seit vielen Jahren sein Wissen als Dozent für Datenmanagement, CAD, BIM2FM und CAFM mit dem Schwerpunkt der praktischen Anwendbarkeit bei verschiedenen Bildungsträgern. Er veröffentlichte mehrere Fachartikel, schrieb Lehrbriefe, ist aktiv an der Erstellung von GEFMA Richtlinien beteiligt, sowie Mitautor des CAFM-Handbuches und Mitherausgeber des Buches: BIM im Immobilienbetrieb.
- Beispiele
- Reinigung und CAFM
- Energiemanagement und CAFM
- Flächenmanagement und CAFM
- Notwendiges Personal
- Unterstützung durch Verbände
- GEFMA
- CAFM-Ring
- REALFM
Maik Schlundt, gefma AK Digitalisierung
Mittwoch, 30. September 2026
Robert Altmannshofer, Chefredakteur „Der Facility Manager“ und
Mara Dittebrand, Veranstaltungsmanagement
- GEFMA-Richtlinien im CAFM
- GEFMA 940 Marktübersicht CAFM
- CAFM-Leitfäden und Literatur
- On-premise oder Cloud?
- Berater auswählen
Sebastian Hein, Alpha IC GmbH
Sebastian Hein ist als Senior Project Manager bei Alpha IC neben der Projektleitung komplexer Mandate auch für die Digitalisierungsberatung von Geschäftsprozessen im Real Estate Management im Bestand und in Neubauvorhaben zuständig. Vor seiner Anstellung bei Alpha IC war der studierte Wirtschaftsingenieur unter anderem bei ista und in leitender Position bei CAFM-Hersteller pit-cup tätig.
- Ausschreibung
- Pflichtenheft erstellen
- Systempräsentationen analysieren und richtig interpretieren
- Beurteilen unterschiedlicher Systeme
- Referenzkunden besuchen
- Lastenheft erstellen
- Usability von Software beurteilen
- System-Administration und Ausbildung an der Software
Marko Opić, Alpha IC GmbH
Marko Opić ist bei Alpha IC der führende Ansprechpartner für Digitalisierungsthemen. Er blickt auf eine langjährige Expertise als Berater für CAFM-, BIM- und weitere Software-Themen zurück, ist im Arbeitskreis Digitalisierung des GEFMA engagiert, als Buchautor tätig und seit langem federführend beteiligt an der CAFM-Marktübersicht GEFMA 940, die er gemeinsam mit unserem Fachmagazin Der Facility Manager herausgibt.
Mittwoch, 8. Oktober 2026
Robert Altmannshofer, Chefredakteur „Der Facility Manager“ und
Mara Dittebrand, Veranstaltungsmanagement
- Datenmodelle (sinnvolle Strukturen, erprobte Varianten aus der Praxis, Grenzen des Machbaren)
- Datenquellen (Excel, CAD, BIM, IFC, CAFM-Connect, andere; Vorteile und Nachteile)
- Datenmigration aus anderen Systemen
Dr. Christof Duvenbeck, RIB IMS
Dr. Christof Duvenbeck treibt seit 1998 die Entwicklung von CAFM-Systemen voran. Sein in unterschiedlichen Rollen in Entwicklung, Consulting und Vertrieb erworbenes Expertenwissen setzt er ein, um Themen der Digitalen Transformation wie BIM, KI und IoT bis zur Marktreife zu entwickeln und für den Einsatz in der Betriebsphase zu standardisieren. Für die RIB IMS GmbH engagiert sich Christof Duvenbeck dafür, Neues zu versuchen, um Bewährtes noch besser zu machen, und verantwortet die Bereiche Key Accounting und International Sales.
- Datenerfassung (Technologien, Verfahren, Ergebnisse
- Datenimport (was bedenken, wie gestalten, Matching-Tabellen, etc.)
- Datenpflege in der Nutzungsphase
- Daten und Dokumentation für die Betreiberverantwortung
Dr. Christof Duvenbeck, RIB IMS
Stand: 10. Juni 2026, Änderungen vorbehalten.
Die Veranstaltung wird digital dokumentiert. Mit der Teilnahme stimmen Sie der Veröffentlichung (in Druck-, Internet-, Video & DVD-Form) von Foto, Video- und Videostreammaterial zu. Dies beinhaltet auch die sozialen Netzwerke.
Konditionen:
Regulär: 895 Euro
Abonnenten von Der Facility Manager oder industrieBAU: 795 Euro
Gruppenticket (3 – 10 Personen aus demselben Unternehmen): 2.000 Euro
Teilnehmer der CAFM-Masterclass erhalten 20% Rabatt auf die CAFM-Expertclass!
Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.
Mara Dittebrand
Veranstaltungsmanagement
[T] +49 (0) 8233/381-316
[E] mara.dittebrand@forum-zeitschriften.de
Location:
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