CAFM Masterclass: Von der Auswahl zur erfolgreichen Anwendung

23. und 30. September und 8. Oktober 2026

09.00 – 12.30 Uhr

Bei Ihnen im Büro oder im Homeoffice via MS Teams

Die Einführung oder der Wechsel eines CAFM‑Systems gehört zu den wichtigsten strategischen Entscheidungen im Facility Management. Gleichzeitig werden CAFM‑Markt, Softwarelösungen und Anforderungen immer komplexer:

Unterschiedliche CAFM Software‑Anbieter, steigende Anforderungen an Datenqualität, Schnittstellen zu BIM, wachsender Effizienzdruck.

Die zentrale Frage: Welche CAFM Lösung passt wirklich zu Ihrer Organisation – und wie vermeiden Sie teure Fehlentscheidungen bei Auswahl und Implementierung?

Genau hier setzt unsere CAFM Masterclass an.

Sie erhalten das notwendige Know-how, um CAFM Systeme fundiert auszuwählen, einzuführen und strategisch zu nutzen.

Nach der Teilnahme können Sie:

CAFM Systeme fundiert vergleichen und bewerten

Anforderungen für Ihre CAFM Ausschreibung klar definieren

Risiken bei Auswahl und Implementierung systematisch reduzieren

belastbare Datenstrukturen und Prozesse aufbauen

CAFM als strategisches Steuerungsinstrument im Facility Management einsetzen

Die entscheidende Frage „Welche CAFM Lösung passt wirklich zu Ihrer Organisation – und wie vermeiden Sie kostspielige Fehlentscheidungen bei Auswahl und Einführung?“ beantworten.

Tag 1: 23. September 2026

Modul I: CAFM strategisch einordnen Warum CAFM heute geschäftskritisch ist

Rolle für Betreiberverantwortung, Kosten und Effizienz

Praxisbeispiele: wo CAFM echten Mehrwert schafft Tag 2: 30. September 2026

Modul II: Systeme verstehen & richtig auswählen Marktüberblick & Systemlandschaft

Cloud vs. On-Premise (Entscheidungslogik!)

Ausschreibung & Lastenheft

Fehler, die Unternehmen Millionen kosten Tag 3: 8. Oktober 2026

Modul III: Daten, Prozesse & Umsetzung Datenmodelle & Struktur

BIM2FM & Schnittstellen

Einführung, Migration & Betrieb

Best Practices aus realen Projekten

Im Anschluss an die jeweiligen Module haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen direkt an die Referenten zu richten.

Das Besondere an der CAFM-Masterclass:

Top Referenten aus Praxis, Beratung und Software

Unabhängiger Blick auf Markt & Systeme

Praxisnahe Beispiele statt Theorie

Direkte Anwendbarkeit im eigenen Unternehmen

Exklusiv für Teilnehmer:

Als Teilnehmer erhalten Sie die Marktübersicht CAFM-Software gratis zum Download und

nach Abschluss des Online-Lehrgangs eine Teilnahmebescheinigung sowie

einen vergünstigten Zugang zu weiterführenden Formaten.



Das Programm richtet sich an:

Facility Manager & Real Estate Verantwortliche, Betreiberverantwortliche, IT- und Digitalisierungsverantwortliche und FM-Dienstleister

Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, öffentliche Verwaltung, Selbstständige und Freiberufler/-innen.

Jetzt Platz sichern und CAFM Entscheidungen mit Sicherheit treffen!

Wir freuen uns auf Sie!

Den MS Teams-Link zur Einwahl erhalten nach Ihrer Anmeldung innerhalb von 10 Minuten an die von Ihnen angegebene Email-Adresse. Sollte das nicht der Fall sein, schauen Sie bitte in Ihrem Spam-Ordner nach. Falls Sie dort nicht fündig werden, melden Sie sich bitte bei: mara.dittebrand@forum-media.com

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:

Mara Dittebrand, Veranstaltungsmanagement

Tel.: 08233/381-316, E-Mail: mara.dittebrand@forum-zeitschriften.de

zum Programm » zur Anmeldung »

Veranstalter: Empfohlen von:

AGENDA CAFM Online-Lehrgang Mittwoch, 23. September 2026 8.45 Uhr Teilnehmerregistrierung in MS Teams 09.00 Uhr Begrüßung durch

Robert Altmannshofer, Chefredakteur „Der Facility Manager“ und

Mara Dittebrand, Veranstaltungsmanagement MODUL I: CAFM strategisch einordnen 09.05 Uhr Warum CAFM?

Was bietet CAFM?

CAFM als Werkzeug für technisches FM

CAFM als Werkzeug für infrastrukturelles FM

CAFM als Werkzeug für kaufmännisches FM

Einsparpotenziale durch CAFM

Betreiberverantwortung mit CAFM absichern Maik Schlundt, gefma AK Digitalisierung

Maik Schlundt ist Diplom Informatiker und M.Sc. Facility Management. Er startete 2001 als Trainee im Facility Management seine berufliche Laufbahn. Von 2006 – 2020 leitete er das Team Informations- und Wissensmanagement (CAFM) bei der BSR. Seit 1.7.2020 fokussiert er sich als IT-Business Analyst (CFAM) auf die Themen BIM2FM und CAFM bei der DKB-Service. Er ist seit über 15 Jahren Mitglied im GEFMA Arbeitskreis Digitalisierung. Sein Schwerpunkt liegt in der Optimierung von FM-Geschäftsprozessen durch IT. Weiterhin teilt er seit vielen Jahren sein Wissen als Dozent für Datenmanagement, CAD, BIM2FM und CAFM mit dem Schwerpunkt der praktischen Anwendbarkeit bei verschiedenen Bildungsträgern. Er veröffentlichte mehrere Fachartikel, schrieb Lehrbriefe, ist aktiv an der Erstellung von GEFMA Richtlinien beteiligt, sowie Mitautor des CAFM-Handbuches und Mitherausgeber des Buches: BIM im Immobilienbetrieb. 10.30 Uhr Pause 11.00 Uhr Beispiele Reinigung und CAFM Energiemanagement und CAFM Flächenmanagement und CAFM

Notwendiges Personal

Unterstützung durch Verbände GEFMA CAFM-Ring REALFM

Maik Schlundt, gefma AK Digitalisierung 12.30 Uhr Ende des ersten Tages Mittwoch, 30. September 2026 08.45 Uhr Teilnehmerregistrierung in MS Teams 09.00 Uhr Begrüßung durch

Robert Altmannshofer, Chefredakteur „Der Facility Manager“ und

Mara Dittebrand, Veranstaltungsmanagement MODUL II: CAFM-SOFTWARE AUSWÄHLEN 09.05 Uhr GEFMA-Richtlinien im CAFM

GEFMA 940 Marktübersicht CAFM

CAFM-Leitfäden und Literatur

On-premise oder Cloud?

Berater auswählen Sebastian Hein, Alpha IC GmbH

Sebastian Hein ist als Senior Project Manager bei Alpha IC neben der Projektleitung komplexer Mandate auch für die Digitalisierungsberatung von Geschäftsprozessen im Real Estate Management im Bestand und in Neubauvorhaben zuständig. Vor seiner Anstellung bei Alpha IC war der studierte Wirtschaftsingenieur unter anderem bei ista und in leitender Position bei CAFM-Hersteller pit-cup tätig. 10.30 Uhr Pause 11.00 Uhr Ausschreibung Pflichtenheft erstellen Systempräsentationen analysieren und richtig interpretieren Beurteilen unterschiedlicher Systeme Referenzkunden besuchen Lastenheft erstellen

Usability von Software beurteilen

System-Administration und Ausbildung an der Software Marko Opić, Alpha IC GmbH

Marko Opić ist bei Alpha IC der führende Ansprechpartner für Digitalisierungsthemen. Er blickt auf eine langjährige Expertise als Berater für CAFM-, BIM- und weitere Software-Themen zurück, ist im Arbeitskreis Digitalisierung des GEFMA engagiert, als Buchautor tätig und seit langem federführend beteiligt an der CAFM-Marktübersicht GEFMA 940, die er gemeinsam mit unserem Fachmagazin Der Facility Manager herausgibt. 12.30 Uhr Ende des zweiten Tages Mittwoch, 8. Oktober 2026 08.45 Uhr Teilnehmerregistrierung in MS Teams 09.00 Uhr Begrüßung durch

Robert Altmannshofer, Chefredakteur „Der Facility Manager“ und

Mara Dittebrand, Veranstaltungsmanagement MODUL III: DATEN IM CAFM 09.05 Uhr Datenmodelle (sinnvolle Strukturen, erprobte Varianten aus der Praxis, Grenzen des Machbaren)

Datenquellen (Excel, CAD, BIM, IFC, CAFM-Connect, andere; Vorteile und Nachteile)

Datenmigration aus anderen Systemen Dr. Christof Duvenbeck, RIB IMS

Dr. Christof Duvenbeck treibt seit 1998 die Entwicklung von CAFM-Systemen voran. Sein in unterschiedlichen Rollen in Entwicklung, Consulting und Vertrieb erworbenes Expertenwissen setzt er ein, um Themen der Digitalen Transformation wie BIM, KI und IoT bis zur Marktreife zu entwickeln und für den Einsatz in der Betriebsphase zu standardisieren. Für die RIB IMS GmbH engagiert sich Christof Duvenbeck dafür, Neues zu versuchen, um Bewährtes noch besser zu machen, und verantwortet die Bereiche Key Accounting und International Sales. 10.30 Uhr Pause 11.00 Uhr Datenerfassung (Technologien, Verfahren, Ergebnisse

Datenimport (was bedenken, wie gestalten, Matching-Tabellen, etc.)

Datenpflege in der Nutzungsphase Daten und Dokumentation für die Betreiberverantwortung

Dr. Christof Duvenbeck, RIB IMS 12.30 Uhr Ende der Veranstaltung

Stand: 10. Juni 2026, Änderungen vorbehalten.

Die Veranstaltung wird digital dokumentiert. Mit der Teilnahme stimmen Sie der Veröffentlichung (in Druck-, Internet-, Video & DVD-Form) von Foto, Video- und Videostreammaterial zu. Dies beinhaltet auch die sozialen Netzwerke.

Anmeldung

Konditionen: CAFM-Masterclass

Regulär: 895 Euro

Abonnenten von

Gruppenticket (3 – 10 Personen aus demselben Unternehmen): 2.000 Euro 895 Eurovon Der Facility Manager oder industrieBAU : 795 Euro(3 – 10 Personen aus demselben Unternehmen): 2.000 Euro Teilnehmer der CAFM-Masterclass erhalten 20% Rabatt auf die CAFM-Expertclass! Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt. Weitere Informationen:

Mara Dittebrand

Veranstaltungsmanagement

[T] +49 (0) 8233/381-316

[E] Mara DittebrandVeranstaltungsmanagement[T] +49 (0) 8233/381-316[E] mara.dittebrand@forum-zeitschriften.de Location:

via MS Teams