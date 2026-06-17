CAFM Masterclass: Von der Auswahl zur erfolgreichen Anwendung

CAFM Masterclass: Online-Lehrgang für Facility Manager zur Auswahl und Anwendung von CAFM-Systemen am 23. und 30. September und 8. Oktober 2026

23. und 30. September und 8. Oktober 2026
09.00 – 12.30 Uhr
Bei Ihnen im Büro oder im Homeoffice via MS Teams

Die Einführung oder der Wechsel eines CAFM‑Systems gehört zu den wichtigsten strategischen Entscheidungen im Facility Management. Gleichzeitig werden CAFM‑Markt, Softwarelösungen und Anforderungen immer komplexer:
Unterschiedliche CAFM Software‑Anbieter, steigende Anforderungen an Datenqualität, Schnittstellen zu BIM, wachsender Effizienzdruck.

Die zentrale Frage: Welche CAFM Lösung passt wirklich zu Ihrer Organisation – und wie vermeiden Sie teure Fehlentscheidungen bei Auswahl und Implementierung?

Genau hier setzt unsere CAFM Masterclass an.
Sie erhalten das notwendige Know-how, um CAFM Systeme fundiert auszuwählen, einzuführen und strategisch zu nutzen.

Nach der Teilnahme können Sie:

  • CAFM Systeme fundiert vergleichen und bewerten
  • Anforderungen für Ihre CAFM Ausschreibung klar definieren
  • Risiken bei Auswahl und Implementierung systematisch reduzieren
  • belastbare Datenstrukturen und Prozesse aufbauen
  • CAFM als strategisches Steuerungsinstrument im Facility Management einsetzen
  • Die entscheidende Frage „Welche CAFM Lösung passt wirklich zu Ihrer Organisation – und wie vermeiden Sie kostspielige Fehlentscheidungen bei Auswahl und Einführung?“ beantworten.
Tag 1: 23. September 2026
Modul I: CAFM strategisch einordnen

  • Warum CAFM heute geschäftskritisch ist
  • Rolle für Betreiberverantwortung, Kosten und Effizienz
  • Praxisbeispiele: wo CAFM echten Mehrwert schafft
Tag 2: 30. September 2026
Modul II: Systeme verstehen & richtig auswählen

  • Marktüberblick & Systemlandschaft
  • Cloud vs. On-Premise (Entscheidungslogik!)
  • Ausschreibung & Lastenheft
  • Fehler, die Unternehmen Millionen kosten
Tag 3: 8. Oktober 2026
Modul III: Daten, Prozesse & Umsetzung

  • Datenmodelle & Struktur
  • BIM2FM & Schnittstellen
  • Einführung, Migration & Betrieb
  • Best Practices aus realen Projekten

Im Anschluss an die jeweiligen Module haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen direkt an die Referenten zu richten.

Das Besondere an der CAFM-Masterclass:

  • Top Referenten aus Praxis, Beratung und Software
  • Unabhängiger Blick auf Markt & Systeme
  • Praxisnahe Beispiele statt Theorie
  • Direkte Anwendbarkeit im eigenen Unternehmen

Exklusiv für Teilnehmer:
Als Teilnehmer erhalten Sie die Marktübersicht CAFM-Software gratis zum Download und
nach Abschluss des Online-Lehrgangs eine Teilnahmebescheinigung sowie
einen vergünstigten Zugang zu weiterführenden Formaten.

Das Programm richtet sich an: 
Facility Manager & Real Estate Verantwortliche, Betreiberverantwortliche, IT- und Digitalisierungsverantwortliche und FM-Dienstleister
Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, öffentliche Verwaltung, Selbstständige und Freiberufler/-innen.

Jetzt Platz sichern und CAFM Entscheidungen mit Sicherheit treffen!

Wir freuen uns auf Sie!

Den MS Teams-Link zur Einwahl erhalten nach Ihrer Anmeldung innerhalb von 10 Minuten an die von Ihnen angegebene Email-Adresse. Sollte das nicht der Fall sein, schauen Sie bitte in Ihrem Spam-Ordner nach. Falls Sie dort nicht fündig werden, melden Sie sich bitte bei: mara.dittebrand@forum-media.com

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:
Mara Dittebrand, Veranstaltungsmanagement
Tel.: 08233/381-316, E-Mail: mara.dittebrand@forum-zeitschriften.de

Veranstalter:
Der Facility Manager - Online Akademie
Empfohlen von:
CAFM Ring

AGENDA CAFM Online-Lehrgang

Mittwoch, 23. September 2026

8.45 Uhr
Teilnehmerregistrierung in MS Teams
09.00 Uhr
Begrüßung durch
Robert Altmannshofer, Chefredakteur „Der Facility Manager“ und
Mara Dittebrand, Veranstaltungsmanagement
MODUL I: CAFM strategisch einordnen
09.05 Uhr
  • Warum CAFM?
  • Was bietet CAFM?
  • CAFM als Werkzeug für technisches FM
  • CAFM als Werkzeug für infrastrukturelles FM
  • CAFM als Werkzeug für kaufmännisches FM
  • Einsparpotenziale durch CAFM
  • Betreiberverantwortung mit CAFM absichern

Maik Schlundt
Maik Schlundt, gefma AK Digitalisierung
Maik Schlundt ist Diplom Informatiker und M.Sc. Facility Management. Er startete 2001 als Trainee im Facility Management seine berufliche Laufbahn. Von 2006 – 2020 leitete er das Team Informations- und Wissensmanagement (CAFM) bei der BSR. Seit 1.7.2020 fokussiert er sich als IT-Business Analyst (CFAM) auf die Themen BIM2FM und CAFM bei der DKB-Service. Er ist seit über 15 Jahren Mitglied im GEFMA Arbeitskreis Digitalisierung. Sein Schwerpunkt liegt in der Optimierung von FM-Geschäftsprozessen durch IT. Weiterhin teilt er seit vielen Jahren sein Wissen als Dozent für Datenmanagement, CAD, BIM2FM und CAFM mit dem Schwerpunkt der praktischen Anwendbarkeit bei verschiedenen Bildungsträgern. Er veröffentlichte mehrere Fachartikel, schrieb Lehrbriefe, ist aktiv an der Erstellung von GEFMA Richtlinien beteiligt, sowie Mitautor des CAFM-Handbuches und Mitherausgeber des Buches: BIM im Immobilienbetrieb.
10.30 Uhr
Pause
11.00 Uhr
  • Beispiele
    • Reinigung und CAFM
    • Energiemanagement und CAFM
    • Flächenmanagement und CAFM
  • Notwendiges Personal
  • Unterstützung durch Verbände
    • GEFMA
    • CAFM-Ring
    • REALFM

Maik Schlundt, gefma AK Digitalisierung

12.30 Uhr
Ende des ersten Tages

Mittwoch, 30. September 2026

08.45 Uhr
Teilnehmerregistrierung in MS Teams
09.00 Uhr
Begrüßung durch
Robert Altmannshofer, Chefredakteur „Der Facility Manager“ und
Mara Dittebrand, Veranstaltungsmanagement
MODUL II: CAFM-SOFTWARE AUSWÄHLEN
09.05 Uhr
  • GEFMA-Richtlinien im CAFM
  • GEFMA 940 Marktübersicht CAFM
  • CAFM-Leitfäden und Literatur
  • On-premise oder Cloud?
  • Berater auswählen

Sebastian Hein
Sebastian Hein, Alpha IC GmbH
Sebastian Hein ist als Senior Project Manager bei Alpha IC neben der Projektleitung komplexer Mandate auch für die Digitalisierungsberatung von Geschäftsprozessen im Real Estate Management im Bestand und in Neubauvorhaben zuständig. Vor seiner Anstellung bei Alpha IC war der studierte Wirtschaftsingenieur unter anderem bei ista und in leitender Position bei CAFM-Hersteller pit-cup tätig.
10.30 Uhr
Pause
11.00 Uhr
  • Ausschreibung
    • Pflichtenheft erstellen
    • Systempräsentationen analysieren und richtig interpretieren
    • Beurteilen unterschiedlicher Systeme
    • Referenzkunden besuchen
    • Lastenheft erstellen
  • Usability von Software beurteilen
  • System-Administration und Ausbildung an der Software

Marko Opić
Marko Opić, Alpha IC GmbH
Marko Opić ist bei Alpha IC der führende Ansprechpartner für Digitalisierungsthemen. Er blickt auf eine langjährige Expertise als Berater für CAFM-, BIM- und weitere Software-Themen zurück, ist im Arbeitskreis Digitalisierung des GEFMA engagiert, als Buchautor tätig und seit langem federführend beteiligt an der CAFM-Marktübersicht GEFMA 940, die er gemeinsam mit unserem Fachmagazin Der Facility Manager herausgibt.
12.30 Uhr
Ende des zweiten Tages

Mittwoch, 8. Oktober 2026

08.45 Uhr
Teilnehmerregistrierung in MS Teams
09.00 Uhr
Begrüßung durch
Robert Altmannshofer, Chefredakteur „Der Facility Manager“ und
Mara Dittebrand, Veranstaltungsmanagement
MODUL III: DATEN IM CAFM
09.05 Uhr
  • Datenmodelle (sinnvolle Strukturen, erprobte Varianten aus der Praxis, Grenzen des Machbaren)
  • Datenquellen (Excel, CAD, BIM, IFC, CAFM-Connect, andere; Vorteile und Nachteile)
  • Datenmigration aus anderen Systemen

Dr. Christof Duvenbeck
Dr. Christof Duvenbeck, RIB IMS
Dr. Christof Duvenbeck treibt seit 1998 die Entwicklung von CAFM-Systemen voran. Sein in unterschiedlichen Rollen in Entwicklung, Consulting und Vertrieb erworbenes Expertenwissen setzt er ein, um Themen der Digitalen Transformation wie BIM, KI und IoT bis zur Marktreife zu entwickeln und für den Einsatz in der Betriebsphase zu standardisieren. Für die RIB IMS GmbH engagiert sich Christof Duvenbeck dafür, Neues zu versuchen, um Bewährtes noch besser zu machen, und verantwortet die Bereiche Key Accounting und International Sales.
10.30 Uhr
Pause
11.00 Uhr
  • Datenerfassung (Technologien, Verfahren, Ergebnisse
  • Datenimport (was bedenken, wie gestalten, Matching-Tabellen, etc.)
  • Datenpflege in der Nutzungsphase
    • Daten und Dokumentation für die Betreiberverantwortung

Dr. Christof Duvenbeck, RIB IMS

12.30 Uhr
Ende der Veranstaltung

Stand: 10. Juni 2026, Änderungen vorbehalten.

Die Veranstaltung wird digital dokumentiert. Mit der Teilnahme stimmen Sie der Veröffentlichung (in Druck-, Internet-, Video & DVD-Form) von Foto, Video- und Videostreammaterial zu. Dies beinhaltet auch die sozialen Netzwerke.

Anmeldung

Konditionen:

CAFM-Masterclass
Regulär: 895 Euro
Abonnenten von Der Facility Manager oder industrieBAU: 795 Euro
Gruppenticket (3 – 10 Personen aus demselben Unternehmen): 2.000 Euro

Teilnehmer der CAFM-Masterclass erhalten 20% Rabatt auf die CAFM-Expertclass!

Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.

Weitere Informationen:
Mara Dittebrand
Veranstaltungsmanagement
[T] +49 (0) 8233/381-316
[E] mara.dittebrand@forum-zeitschriften.de

Location:
via MS Teams

Ja, ich melde mich zur "CAFM Masterclass: Von der Auswahl zur erfolgreichen Anwendung" an!

* = Pflichtfelder

Teilnehmerdaten

Bei Eingabe eines ungültigen Gutscheincodes wird der reguläre Preis berechnet.

Teilnehmerinfos nur 1 Teilnehmer

Bitte beachten Sie: Sind Sie nicht nur der Besteller sondern auch Teilnehmer, tragen Sie sich bitte ebenfalls als Teilnehmer ein.

Teilnehmer

plus4 hinzufügen minus4 entfernen

Firmenadresse

Ihre Kundennummer besteht aus 6 Ziffern.