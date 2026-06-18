CAFM Expertclass: Digitale FM-Strategien erfolgreich umsetzen

Dienstags, 10., 17. und 24. November 2026

09.00 – 12.30 Uhr

Bei Ihnen im Büro oder im Homeoffice via MS Teams

CAFM nicht nur anwenden – sondern strategisch für mehr Effizienz und Transparenz einsetzen

Viele CAFM-Systeme sind im Einsatz – ihr volles Potenzial bleibt jedoch oft ungenutzt.

Die CAFM Expertclass zeigt, wie Sie Ihr System so einsetzen, dass daraus echter Mehrwert entsteht: klar strukturierte Prozesse, belastbare Daten, bessere Entscheidungen und ein effizient gesteuerter Gebäudebetrieb.

In drei aufeinander aufbauenden Modulen erhalten Sie kompaktes Praxiswissen für den professionellen Einsatz von CAFM – von der sinnvollen Modulnutzung über die Gestaltung funktionierender Prozesse bis hin zu Datenpflege, Auswertung und Reporting. Die Veranstaltung baut auf der bisherigen Advanced-Struktur mit genau diesen drei Themenblöcken auf.

Mit der CAFM Expertclass lernen Sie,

wie Sie CAFM-Module, Apps und Funktionen gezielt auswählen und nutzen , statt Möglichkeiten unkoordiniert nebeneinander laufen zu lassen,

, statt Möglichkeiten unkoordiniert nebeneinander laufen zu lassen, wie Sie Prozesse sinnvoll strukturieren, digital abbilden und steuern ,

, wie Sie Datenpflege, Dokumentation und Reporting so aufsetzen, dass daraus belastbare Entscheidungsgrundlagen entstehen,

so aufsetzen, dass daraus belastbare Entscheidungsgrundlagen entstehen, wie Sie Dienstleister, interne Teams und Systemlogiken sauber aufeinander abstimmen,

sauber aufeinander abstimmen, und wie Sie Ihr CAFM-System im Alltag als aktives Steuerungsinstrument für Transparenz, Wirtschaftlichkeit und Betreiberverantwortung nutzen.

Im Mittelpunkt der CAFM Expertclass steht nicht die reine Bedienung einer Software, sondern die Frage:

Wie wird CAFM im Alltag wirklich wirksam? Die Expertclass vermittelt Ihnen das notwendige Know-how, um

den tatsächlichen Bedarf an Modulen und Funktionen zu bewerten,

Prozesse realistisch und praxistauglich im System abzubilden,

Daten dauerhaft in guter Qualität verfügbar zu halten,

Auswertungen sauber aufzubauen

und Informationen so aufzubereiten, dass Management und operative Teams damit arbeiten können.

Tag 1: 10. November 2026

Modul I: CAFM-Module, Apps und Systemlogik gezielt nutzen Welche Daten benötigen Sie mindestens – und welche zusätzlich für mehr Steuerungstiefe?

Wie werden Papierpläne, CAD-Zeichnungen oder BIM-Modelle sinnvoll in die Systemlandschaft integriert?

Welche Module werden wirklich gebraucht – und welche eher nicht?

Wie unterscheiden sich Module, Apps und Leistungstiefen?

Welche Rolle spielen Lizenzierung, Personalbemessung und die Organisation der Datenpflege? Referent: Thomas Schade, Ambrosia FM Consulting & Services GmbH. Tag 2: 17. November 2026

Modul II: Prozesse in CAFM-Software sinnvoll gestalten Welche Prozesse sind im Gebäudebetrieb tatsächlich kritisch?

Wie lassen sich Abläufe sinnvoll standardisieren und strukturieren?

Wo liegen typische Stolpersteine in der Prozessabbildung?

Wie arbeiten Alerts, Eskalationen, Hilfsmittel und Schnittstellen im Zusammenspiel?

Wie integrieren Sie Dienstleister, externe Partner und Steuerungslogiken in Ihre Prozesse? Referenten: Sam Rafati, FSP Gruppe und Christoph Merz, CADMEC AG Tag 3: 24. November 2026

Modul III: Datenpflege, Auswertung und Reporting für den Gebäudebetrieb Datenpflege im laufenden Betrieb und bei Veränderungen im Bestand

Anforderungen an Dokumentation bei Umbauten, Renovierungen und Ergänzungen

Einsatz mobiler Lösungen und Apps zur Erleichterung der Pflegeprozesse

Auswertungsverfahren, Vergleiche, Benchmarks und Mängelerkennung

Reporting für Management, Betrieb und Nachweispflichten

Unterstützung von Betreiberverantwortung und revisionssicherer Dokumentation Referent: Georg Daher, bdks Baunataler Diakonie Kassel e.V.

Im Anschluss an die jeweiligen Module haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen direkt an die Referenten zu richten.

Das Besondere an der CAFM Expertclass:

Top Referenten aus Praxis, Beratung und Software

Strategischer Blick auf CAFM als Steuerungsinstrument

Praxisnahe Beispiele statt Theorie

Fokus auf Module, Prozesse, Datenpflege und Reporting

Direkte Anwendbarkeit im eigenen Unternehmen

Exklusiv für Teilnehmer:

Als Teilnehmer erhalten Sie die Marktübersicht CAFM-Software gratis zum Download und

nach Abschluss des Online-Lehrgangs eine Teilnahmebescheinigung.

CAFM-Lehrgang-Vorteilsticket:

Aktuelle und ehemalige Teilnehmer des Online-Lehrgangs CAFM-System – Planung, Auswahl und Einführung bzw. der CAFM-Masterclass von „Der Facility Manager“ sparen 20 % und können zum Sonderpreis an dieser Veranstaltung teilnehmen.

Das Programm richtet sich an:

Facility Manager & Real Estate Verantwortliche, Betreiberverantwortliche, IT- und Digitalisierungsverantwortliche und FM-Dienstleister

Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, öffentliche Verwaltung, Selbstständige und Freiberufler/-innen.

Jetzt Platz sichern und digitale FM-Strategien erfolgreich umsetzen!

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Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:

Mara Dittebrand, Leiterin Online-Akademie

Tel.: 08233/381-316, E-Mail: mara.dittebrand@forum-zeitschriften.de

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Veranstalter: Empfohlen von:

AGENDA CAFM Online-Lehrgang Dienstag, 10. November 2026 08.45 Uhr Teilnehmerregistrierung in MS Teams 09.00 Uhr Begrüßung durch

Robert Altmannshofer, Chefredakteur „Der Facility Manager“ und

Mara Dittebrand, Leiterin Online-Akademie MODUL I: CAFM-SOFTWARE, -MODULE UND -APPS PRODUKTIV NUTZEN 09.05 Uhr Kurze Einführung: Systeme online und/oder on premise? Welche Daten brauche ich minimal und maximal? Papierpläne, CAD-Zeichnungen, BIM-Modelle im System Datenpflege organisieren Daten Plänen zuweisen Wer muss ins Planungsteam? Personalbemessung für die Betriebsphase Dienstleister vs. Selbermachen

Welche Module einer CAFM-Software brauche ich? Welche Module hat die favorisierte CAFM-Software?

Thomas Schade, Ambrosia FM Consulting & Services GmbH

Thomas Schade absolvierte 2004 sein Architekturstudium an der Fachhochschule Bielefeld. Parallel studierte er Projektmanagement im Facility Management / Schlüsselfertigbau.

2003 absolvierte er die Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der TBG in Bad Münder. Darüber hinaus komplettierte er 2004 durch die Ausbildung zum SiGeKo/FaSi und zum Brandschutzbeauftragten an der Fachhochschule Bochum seine Expertise im Kontext der Betreiberverantwortung.

Seine Projekterfahrung sammelte Thomas Schade bei öffentlichen Auftraggebern, Flughafenbetreibern sowie diversen Luftfahrtunternehmen, ehe er 2008 zur ambrosia stieß. Seit 2008 ist er für den Vertrieb des gesamten Leistungsportfolios der ambrosia verantwortlich.

Aufgrund seiner langjährigen Expertise und seines technischen Verständnisses wird Thomas Schade vereinzelt zu Beratungsprojekten hinzugezogen. Er schließt somit, insbesondere bei Großprojekten die Lücke zwischen Vertrieb und Projektabteilung und ist damit ein geschätzter Ansprechpartner seiner Kunden. 10.30 Uhr Pause 11.00 Uhr Leistungsumfang von Modulen bestimmen Leistungsnotwendigkeiten klären: Was brauche ich tatsächlich? Welcher Hersteller bietet was? Leistungstiefe individueller Module erkennen

gefma 444/940 als Orientierung nutzen

Module vs. Apps – welches für was?

Lizenzierung von Modulen und Apps Apps separat oder Bestandteil der Software?

Thomas Schade, Ambrosia FM Consulting & Services GmbH 12.30 Uhr Ende des ersten Tages Dienstag, 17. November 2026 08.45 Uhr Teilnehmerregistrierung in MS Teams 09.00 Uhr Begrüßung durch

Robert Altmannshofer, Chefredakteur „Der Facility Manager“ und

Mara Dittebrand, Leiterin Online-Akademie MODUL II: PROZESSE IN CAFM-SOFTWARE GESTALTEN 09.05 Uhr Welche Arbeiten scheinen wichtig und welche sind es wirklich? / Welche Prozesse sind besonders wichtig?

Standard-Strukturen für Prozesse – gibt es sie? / Prozesse sinnvoll strukturieren / Bewährte Abläufe

Klassische Fallen

Hilfsmittel, Leitfäden etc.

Prozesse und Controlling Sam Rafati, FSP Gruppe 10.30 Uhr Pause 11.00 Uhr Alerts und Eskalations-Optionen

Hilfsmittel (Apps, Handscanner,…)

Dienstleiter integrieren

Prozesse in die Software eingeben (Programmierer, Tools, Templates…)

Prozessberater – wie wählt man sie aus?

Steuerung extern erbrachter Prozesse

Datenhoheit: Dienstleister oder Eigenregie? Christoph Merz, CADMEC AG 14.30 Uhr Ende des zweiten Tages Dienstag, 24. November 2026 08.45 Uhr Teilnehmerregistrierung in MS Teams 09.00 Uhr Begrüßung durch

Robert Altmannshofer, Chefredakteur „Der Facility Manager“ und

Mara Dittebrand, Leiterin Online-Akademie MODUL III: DATENPFLEGE, DOKUMENTATION, AUSWERTUNG, REPORTING 09.05 Uhr Datenpflege im Betrieb Renovierung/Sanierung – Vorgaben für Architekten und ausführende Unternehmen Datenpflege im Vorbeigehen: Apps als Helfer Altbestand ergänzend einpflegen Mietobjekte ergänzend einpflegen

Ziele einer Auswertung

Auswertungsverfahren Torten, Diagramme, Charts – welches für was?

Georg Daher, bdks Baunataler Diakonie Kassel e.V.

Dipl.-Ing. Georg Daher absolvierte ein Studium der Elektrotechnik im Bereich Mess- und Regeltechnik an der Gesamthochschule Kassel, Universität Land Hessen. Nach einigen Jahren als Entwicklungsingenieur von elektronischen Vorschaltgeräten in einem Elektronikunternehmen wechselte Herr Daher in den Bereich Dampf- HLS- und Elektrotechnik und wurde 2001 stellv. Werkstattleiter bei den Baunataler Werkstätten e.V. Seit 2004 fungiert Herr Daher als Leitung Facility Management Baunataler Diakonie Kassel e.V.(bdks).

Hierbei verantwortet er die Einführung von CAFM IMSware und Konsolidierung des 30-köpfigen Haustechnikteams sowie ca. 147 Gebäude der Eingliederungshilfe, Wohnheime, Werkstätten und Verwaltung. Hier Leben und Arbeiten ca. 3000 Menschen.

Herr Daher ist unter Anderem Umweltschutzkoordinator, verantwortliche Elektrofachkraft, Ausbildungsleiter sowie Leitung des zentralen Energieeinkaufs. 10.30 Uhr Pause 11.00 Uhr Historien bilden und nutzen

A/B-Tests und Vergleiche (Reinigung, Aufzüge, Dienstleister…)

Benchmarking

Mängel erkennen und beseitigen

Betreiberverantwortung Prüfungsnachweise von Mitarbeitern

Revisionssicherheit

Reporting: Informationen für das Management aufbereiten Georg Daher, bdks Baunataler Diakonie Kassel e.V. 12.30 Uhr Ende der Veranstaltung

Stand 18. Juni 2026, Änderungen vorbehalten.

Die Veranstaltung wird digital dokumentiert. Mit der Teilnahme stimmen Sie der Veröffentlichung (in Druck-, Internet-, Video & DVD-Form) von Foto, Video- und Videostreammaterial zu. Dies beinhaltet auch die sozialen Netzwerke.

Anmeldung