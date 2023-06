Nachhaltigkeit im FM – ESG als Treiber in Wirtschaft, Industrie und Verwaltung

Agenda Dienstag, 12. September 2023

09.45 Uhr

Teilnehmerregistrierung

10.15 Uhr

Vortragsblock: Politische Rahmenbedingungen

Moderation: Annette von Hagel,

Geschäftsführende Vorständin der re!source gemeinnützige Stiftung e.V.

Geschäftsführende Gesellschafterin Circular Building UG

10.30 Uhr

11.00 Uhr

11.30 Uhr

Rechtliche Grundlagen von ESG

, Rödl & Partner, Leiter des gefma-Arbeitskreises Recht

Stationen im Lebenslauf

Studium der Rechtswissenschaften in Erlangen und Madrid

seit 1999 Rechtsanwalt bei Rödl & Partner in Nürnberg mit Arbeitsschwerpunkte im Bereich Faciltiy Management-Recht und der Digitalen Transformation

Leiter Arbeitskreis Recht bei gefma und Mitglied im Autorenteam gefma 190

Vortragsinhalt:

ESG nimmt eine immer größer werdende Rolle in der Wirtschaft ein. Wie ist ESG aber rechtlich einzuordnen? Was genau sind die rechtlichen Anforderungen an den Teil „Environmental“? In wie weit sind private Unternehmen oder Kommunen von dem Green Deal, der EU-Taxonomie-Verordnung und den damit einhergehenden Berichtspflichten betroffen? Schaffen die Änderungen der nationalen Gesetzgebung im Rahmen des Klima-Sofortprogramms des Bundes 2022 neue Verbindlichkeiten für nachhaltiges und umweltschonendes Wirtschaften? Und können Entscheidungen der Judikative einen Imagewandel oder sogar neue Nachhaltigkeitsforderungen bewirken? Diese Fragen werde ich in meinem Vortrag klären und Ihnen einen rechtlichen Einblick in die zukünftigen Anforderungen an nachhaltiges Wirtschaften geben.