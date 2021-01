Kein Umsatz, aber trotzdem Miete zahlen! Viele Gewerbetreibende bringt das an den Rand des Ruins.

Darüber, welche Möglichkeiten Gewerbemieter haben, ihre Mietkosten in Folge der Corona-Pandemie zu reduzieren, informiert Sie am 23. Februar in unserem 60-minütigen Online-Seminar Prof. Dr. Clemens Engelhardt, Rechtsanwalt und Partner bei Trustberg LLP Rechtsanwälte.

Weitere Informationen und zur Anmeldung geht es hier.