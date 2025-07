ZIA, DGNB, dena und gefma zu Gast bei „Der Facility Manager“

Wie stehen Deutschlands Immobilienverbände zum Thema Nachhaltigkeit und wie sehen sie ihre eigene Rolle dabei? Dies erfahren Sie bei unserer Tagung „Nachhaltigkeit durch FM – ESG in Wirtschaft, Industrie und Verwaltung“ am 15./16. September in Berlin.

An der Diskussionsrunde „Nachhaltigkeit im Gebäudebetrieb – gesetzliche Vorgaben oder Eigenverantwortung?“ nehmen teil:

• Wolfgang Saam, Abteilungsleiter Klimaschutz-, Energiepolitik und Nachhaltigkeit, Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA) e.V.

• Christian Stolte, Bereichsleiter Klimaneutrale Gebäude, Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

• Ralf Pimiskern, Abteilungsleiter DGNB-Zertifizierung, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)

• Wolf-Dieter Adlhoch, Vorstandsvorsitzender gefma, CEO der Dussmann Group

