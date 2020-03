Verschiebung Bundesfachtagung Betreiberverantwortung auf den 21./22. September

Ihre Gesundheit hat Vorrang und wir nehmen unsere Verantwortung diesbezüglich sehr ernst. Aufgrund der rasanten Ausbreitung des Coronavirus, der dynamischen Entwicklung der letzten Tage, aktueller Experten-Empfehlungen sowie den sich verschärfenden Reiserichtlinien in den Unternehmen, sind wir in Abwägung aller Faktoren zu dem Entschluss gekommen, die für den 16./17. März in Fulda anberaumte Bundesfachtagung zu verschieben.

Die gute Nachricht: Der Ersatztermin steht bereits fest. Die Bundesfachtagung 2020 findet nun am 21./22.September in Fulda statt. Alle gebuchten Anmeldungen bleiben bestehen. Sämtliche Referenten haben bereits ihre erneute Teilnahme bestätigt. Das Programm besteht also in unveränderter Form weiter.

Interessenten, die sich noch nicht für die Bundesfachtagung Betreiberverantwortung angemeldet haben, können diesüber folgende Adresse weiterhin tun:

www.facility-manager.de/betreiberverantwortung

Zusammenhalten geht auch ohne Händeschütteln!