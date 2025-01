Assa Abloy akquiriert Uhlmann & Zacher

Assa Abloy hat die auf elektronische Schließsysteme spezialisierte Uhlmann & Zacher GmbH mit Sitz in Waldbüttelbrunn bei Würzburg übernommen, die über 110 Mitarbeiter beschäftigt.

Mit der Akquisition von Uhlmann & Zacher will Assa Abloy als Anbieter von Schließlösungen und Sicherheitssystemen „sein Produktangebot in Deutschland wie auch in der DACH-Region stärken“, teilte das Unternehmen mit. „Schon heute bestehen zwischen uns große Gemeinsamkeiten. Mit Assa Abloy erschliessen sich für Uhlmann & Zacher neue Märkte und neue Absatzmöglichkeiten“, erklärte Geschäftsführer Martin Uhlmann. Der Hersteller soll auch künftig als eigenständiger Geschäftsbereich tätig sein und der Standort in Waldbüttelbrunn unverändert bleiben.