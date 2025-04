Caverion kauft Schulz Lufttechnik

Zum 4. April hat Caverion Deutschland die Schulz Lufttechnik GmbH mit Sitz in Sprockhövel übernommen. Das Unternehmen hat mehr als 30 Beschäftigte und bietet Lösungen in den Bereichen Lüftungs-, Klima-, Kälte-, Filter- und Reinraumtechnik. Caverion will mit dem Zukauf seine Position vor allem im Bereich Reinraumtechnik ausbauen und seine Wachstumsstrategie fortsetzen.

Die familiengeführte Schulz Lufttechnik GmbH erzielt einen Jahresumsatz von mehr als 5,5 Mio. Euro und soll als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Caverion Deutschland geführt werden. Der bisherige Miteigentümer Dr. Arndt Schulz bleibt weiterhin als Geschäftsführer im Unternehmen.

Nach Angaben von Caverion verfügt die Schulz Lufttechnik GmbH über Know-how, das insbesondere im Bereich Reinraum von namhaften Kunden geschätzt werde. Darunter seien zahlreiche Universitäten, Kliniken sowie Unternehmen der Pharma- und Chemieindustrie.

