Auf dem Weg zur Fachkraft Gebäudeinfrastrukturbetrieb

Die Facility-Management-Branche sieht sich bereits seit längerer Zeit einem hohen Fachkräftebedarf im Bereich koordinierender Aufgaben gegenüber. Abhilfe schaffen soll die Einführung des neuen Ausbildungsberufs „Fachkraft Gebäudeinfrastrukturbetrieb“. Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat auf Initiative der Sozialpartner bereits 2023 eine Voruntersuchung zur Fragestellung gestartet, ob ein entsprechendes Qualifikationsprofil für die Branche als Ausbildungsberuf im dualen System in Deutschland etabliert werden kann.

Wie die gefma auf einer Infoveranstaltung am 27. August bekannt gab, werden im Zuge dieser Voruntersuchung die Rahmenbedingungen für das mögliche Berufsbild durchleuchtet. Ab September dieses Jahres wird eine Online-Umfrage durchgeführt, so dass die erarbeiteten Potentiale in der Breite evaluiert werden können, kündigte Dr. Hannelore Mottweiler, Mitarbeiterin in der Abteilung Struktur und Ordnung der Berufsbildung am BIBB, an. Ziel der Voruntersuchung gemäß der Weisung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz ist zudem, den Bedarf für den neuen Ausbildungsberuf im Bereich des Facility Managements festzustellen.

Geplant ist, die Voruntersuchung im ersten Quartal 2025 abzuschließen. Erst auf dieser Basis soll entschieden werden, ob das Hauptverfahren mit Sachverständigen von Bund und Ländern aufgenommen wird, um den neue Ausbildungsberuf auszugestalten und bundesweit aufzubauen.

Die Branche benötigt eine passgenaue berufliche Qualifikation für das Betreiben von Immobilien und Gebäudeinfrastruktur im Sinne der Nachhaltigkeit und des Lebenszyklus, hieß es bei der Onlineveranstaltung der gefma. Inhaltlich sollen gewerkeübergreifende technische sowie kaufmännische Kenntnisse und Fertigkeiten im Fokus der Ausbildung stehen. Darüber hinaus soll Know-how zur digitalen Steuerung im Gebäudebetrieb vermittelt werden. Als zentrale Aufgaben der „Fachkraft Gebäudeinfrastrukturbetrieb“ werden die Koordination von Gewerkespezialisten, das Durchführen von Sofortmaßnahmen zum Schutz und zur Sicherung bei Störungen oder Schäden sowie die Wahrnehmung der Betreiberpflichten, Dokumentation und Rechnungstellung genannt.

An der Online-Umfrage zur „Fachkraft Gebäudeinfrastrukturbetrieb“ können Sie hier teilnehmen.