BACnet Interest Group Europe erstellt Leitfaden zur Sicherheit in der Gebäudeautomation

Aufgrund der zunehmenden Bedeutung von Sicherheit in der Gebäudeautomation hat der Fachausschuss Facility Management (WG-FM) der BACnet Interest Group Europe (BIG-EU) einen Leitfaden zu diesem Thema entwickelt. Zur Überprüfung und weiteren Verbesserung dieser Publikation wird nun ein Public Review veranstaltet. Alle Interessierte sind eingeladen, dazu beizutragen.

Ziel des neuen Leitfadens „Sicherheit in der Gebäudeautomation“ der WG-FM ist es, die Rahmenbedingungen für den sicheren Betrieb einer Immobilie zu definieren und aktuell gültige Anforderungen an die IT/OT-Sicherheit von Gebäuden darzustellen. Verbindliche Anforderungen bestehen in Deutschland bereits für Betreiber kritischer Infrastrukturen (KRITIS) und Bundesbehörden. Der Leitfaden richtet sich darüber hinaus an alle Betreiber, Planer, Errichter und Berater von Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung und insbesondere von Gebäudeautomationssystemen. Der Leitfaden ist nicht dazu gedacht, IT/OT-Sicherheitskonzepte zu erstellen. Er soll einen Überblick über die notwendigen Aktivitäten mit entsprechenden Hinweisen auf bereits etablierte Tools geben.

Aktueller Stand inklusive Kommentarformular auf der BIG-EU-Website

Der Leitfaden orientiert sich an den Lebenszyklusphasen im FM gemäß der „GEFMA 100“-Richtlinie und berücksichtigt die einzelnen Leistungsbilder der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), die sich in neun Leistungsphasen (LP) untergliedern. Im ersten Schritt wurden seitens der WG-FM die LP 0 (Betriebskonzept, Bedarfsplanung) und LP 1 (Grundlagenermittlung) begutachtet und definiert. Der aktuelle Stand 06/24 dieser Leistungsphasen ist als PDF-Dokument auf der Website herunterzuladen – inklusive eines Kommentarformulars und weiteren Informationen. Alle Interessierten sind eingeladen, den Leitfaden zu begutachten, zu kommentieren und ihr Feedback bis zum 26.07.2024 bei der BIG-EU-Geschäftsstelle einzureichen.

Robert Altmannshofer