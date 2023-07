Braun Engineering aus Obermeyer Gruppe gegründet

In München und Berlin ist die Braun Engineering Unternehmensgruppe an den Start gegangen. Sie entstammt aus der 60 Jahre bestehenden Obermeyer Gruppe und beschäftigt derzeit 40 Mitarbeitende. Die Gruppe unterteilt sich in die beiden operativen Unternehmen BE .structure und BE .secure sowie eine Dachgesellschaft und bietet so diverse Management-, Koordinations-, Beratungs- und Planungsleistungen für das Bauwesen. Die BE .structure ist auf die Planung von Tragwerken und Strukturen für Hoch- und Ingenieurbauten sowie deren energieeffiziente Ausbildung fokussiert, während die BE .secure gesamtheitliche fachübergreifende Beratungs- und Planungsleistungen für Anlagen und Einrichtungen mit Schutz- und Sicherheitsbedarf erbringt. Geschäftsführer sind Matthias Braun, ehemaliger Geschäftsführer der Obermeyer Gebäudeplanung, sowie Hans-Jürgen Leger und Felix Patzig. Braun Engineering will in den nächsten Jahren weiter expandieren und weitere Arbeitsplätze in München schaffen.