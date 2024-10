Sasse übernimmt technischen Dienstleister in London

Die Dr. Sasse AG erweitert ihre Geschäftsaktivitäten in Großbritannien: Ende September hat die Dienstleistungsgruppe die Capital Maintenance Ltd. in London übernommen. Das Unternehmen mit Sitz in der Regent Street im Herzen der britischen Hauptstadt erbringt vorwiegend technische und bauliche Instandhaltungsleistungen im Großraum London. „Uns hat insbesondere das hohe Können und die Leistungsbereitschaft auf der technischen Ebene überzeugt – genauso wie die Offenheit und das Teamverständnis, die uns als typische Familienunternehmen verbinden“, erklärt Dr. Laura Sasse, Finanzvorständin der Dr. Sasse AG, zu den Hintergründen der Übernahme.

Capital Maintenance wurde 1991 gegründet und ist seitdem nach eigenen Angaben kontinuierlich gewachsen. Die Qualifikation der Belegschaft umfasst dabei alle technischen Gewerke vom Bodenleger bis zum Ingenieur. Die Übernahme durch die Sasse Gruppe erfolgte im Rahmen einer Nachfolgeregelung des bislang familiengeführten Unternehmens.

Prominentester Kunde von Capital Maintenance ist The Crown Estate, die Immobilienorganisation des englischen Königshauses. Zu deren Portfolio gehören unter anderem die umfangreichen königlichen Liegenschaften in der Regent Street und St. James. Zudem ist Capital Maintenance auch für JLL, CBRE, Cushman & Wakefield oder Savills tätig. Im Retail-Bereich zählen beispielsweise Karl Lagerfeld, Urban Outfitters oder Hamleys zu den Kunden.

„Zum Status als königlicher Hoflieferant reicht die Übernahme von Capital Maintenance zwar nicht. Dafür gibt es sehr strenge Kriterien in England. Aber wir sind mächtig stolz darauf, unser Leistungsportfolio in Großbritannien durch die Akquisition dieses Qualitätsanbieters auszubauen“, berichtet Dr. Eberhard Sasse, Aufsichtsratsvorsitzender der Dr. Sasse AG. Durch den Kauf von Capital Maintenance wächst die Zahl der Sasse-Mitarbeitenden in UK um rund 100 auf nunmehr 1.500 Menschen. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Weitere Informationen und Unternehmenskennzahlen zur Dr. Sasse AG finden Sie in unserer Facility-Services-Anbieter-Datenbank oder in unserer Marktübersicht Facility Services Anbieter 2024.