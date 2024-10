Drees & Sommer UK übernimmt Berater Johnston Houston

Drees & Sommer UK hat 100 Prozent der Anteile des in Nordirland ansässigen Beratungsunternehmens Johnston Houston übernommenen. Das Unternehmen wurde 2007 von Michael Johnston und Kerr Houston gegründet und bietet multidisziplinäre Beratungsdienste für Kunden in ganz Irland und im Vereinigten Königreich an. Es ist eines der führenden Beratungsunternehmen im Bauwesen in Nordirland und bietet Dienstleistungen unter anderem in den Bereichen Building Surveying, Technische Due Diligence, Kostenberatung und Projektmanagement an. Johnston Houston wird zukünftig unter dem Namen „Johnston Houston – Part of Drees & Sommer“ unter der Leitung der heutigen Partner Michael Johnston und Kerr Houston geführt.