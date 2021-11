Canzler expandiert weiter

Das Immobilienberatungs- und Planungsbüro Canzler hat das Büro Zickler und Jakob Planungen mit Wirkung zum 1. Januar 2021 übernommen. Damit expandiert die Tochter der Socotec Gruppe weiter und hat nun am Standort München ein vollständiges Generalplanungsteam mit Erfahrung im Wohnungs-, Verwaltungs- und Gewerbebau aufgestellt. Mit der Übernahme hat Canzler den zweiten Unternehmenskauf in diesem Jahr abgeschlossen. Seit 1. Januar 2021 gehört bereits das achtköpfige Architekturbüro Huber Lischka Architekten zum Portfolio. Mitte nächsten Jahres will Canzler die bisher auf drei Büros verteilten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einer gemeinsamen Fläche zusammenführen.

Zickler und Jakob Planungen …

… ist ein Ingenieurbüro für technische Gebäudeausrüstung und bietet Fachplanungsleistungen an. Neben der Planung von Heizung/Lüftung/Klima, Sanitär, Sprinklertechnik, Elektrotechnik und Aufzügen gehören auch die Lichtplanung, Energiestudien und Simulationen, Wirtschaftlichkeits- sowie Betriebs- und Instandsetzungskostenoptimierung zu den Aufgaben des Büros.