CWS vergrößert sich um SML

By

Nach dem Kauf von Specialised Sterile Services (SSE) setzt CWS International seine Wachstumsstrategie in Irland weiter fort und hat nun das Unternehmen Service Matters Limited (SML) akquiriert. SML ist ein Unternehmen, dass sich auf die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Hygiene, Berufskleidung, Reinraum und Facility Management Soft Services spezialisiert hat. Als Teil der Transaktion wird CWS auch das Service Matters Limited Geschäft in Nordirland übernehmen und damit den Norden der Insel erschließen. Der Kundenstamm ist durch die Transaktion um weitere 2.600 Kunden gewachsen.