DIC Asset beauftragt RGM

Die RGM Facility Management GmbH ist von der DIC Asset AG mit dem Facility Management in zwei Objekten in München und Fürth beauftragt worden. In Fürth übernahm die RGM am 1. Juli 2019 ihre Tätigkeiten. Auf einer Gesamtfläche von rund 10.200 qm zeichnet die RGM für das technische Gebäudemanagement und infrastrukturelle Dienstleistungen in einem mehrteiligen Gebäude verantwortlich. In München ist der Dienstleister seit dem 1. Oktober 2019 für die DIC Asset AG tätig und betreibt dort in einem Gebäudekomplex mit einer Nettogrundfläche von rund 17.400 qm sowohl das technische als auch das infrastrukturelle Facility Management.

