Dorfner Gruppe wächst zweistellig

Die international tätige Dorfner Gruppe hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 mit einem Plus von 10,7 Prozent einen Umsatz von insgesamt 335,4 Mio. Euro erzielt (Vorjahr 303 Mio. Euro). Peter Engelbrecht, der Gesamtgeschäftsführer des Familienunternehmens, bewertet die Zahlen als „überragende Gemeinschaftsleistung aller Mitarbeitenden im Unternehmen“. Angaben zum Ergebnis machte die Gruppe nicht.

Gebäudereinigung weiterhin Hauptumsatzträger

Den Hauptanteil an dem Wachstum hatte, wie in den Jahren zuvor schon, der Geschäftsbereich Gebäudereinigung, der im Jahr 2023 einen Umsatz von 271,1 Mio. Euro erwirtschaftete (2022: 243,7 Mio. Euro). Ebenfalls zulegen konnte der Geschäftsbereich Catering – um knapp 6 Mio. Euro auf nun 38,7 Mio. Euro. Der Geschäftsbereich Gebäudemanagement erreichte mit 25,6 Mio. Euro annähernd das gute Vorjahresergebnis. Die beiden Auslandsgesellschaften in Tschechien und Österreich trugen zusammen 15,5 Mio. Euro zum Gesamtergebnis bei (2022: 13,6 Mio.). Die Anzahl der Mitarbeitenden stieg leicht von 10.720 auf 10.992 zum Stichtag 31. Dezember 2023.

Masterplan für die Zukunft

Engelbrecht sieht das Unternehmen bestens gerüstet, um auch in Zukunft erfolgreich in den Märkten agieren zu können. Die Basis dafür ist der Masterplan 2033, der, so Engelbrecht, „uns allen eine verlässliche Orientierung und ein Maximum an Sicherheit in diesen volatilen Zeiten gibt.“ Der Plan beschreibt die kurz-, mittel- und langfristigen Ziele in den wichtigsten Handlungsfeldern der Dorfner Gruppe – Digitalisierung, Organisationsstruktur, Nachhaltigkeit und dem gesamten Bereich der Wissensvermittlung und Personalarbeit.

Großes Jubiläumsfest im Juli

Im Juli dieses Jahres steht noch ein ganz besonderes Ereignis an: Im März konnte die Dorfner Gruppe ihren 75-jährigen Gründungstag begehen. Groß gefeiert wird dies mit Mitarbeitenden, Kunden, Geschäftspartnern und viel Prominenz. Über 800 Gäste haben sich angekündigt.

