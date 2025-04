Ende März ist die neue „Marktübersicht CAFM-Software 2025“ erschienen – mit einem Rekord-Umfang von 212 Seiten. Herausgeber sind die Fachzeitschrift „Der Facility Manager“, die Immobilien- und Nachhaltigkeitsberatung Alpha IC sowie der Deutsche Verband für Facility Management e.V. – gefma. Als GEFMA-Unterlage 940 ist die Publikation Teil des erweiterten Richtlinienwerks des Verbands.

In der diesjährigen Ausgabe bietet die „Marktübersicht CAFM-Software“ fundierte Orientierung zu 32 Softwareprodukten für das Facility Management anhand von vergleichbaren Zahlen, Daten und Fakten. Zudem umfasst sie drei Zusatzkapitel. Zwei davon dienen der vollständigen Abbildung der Prozesskette von der Datenerfassung über die Systemauswahl bis hin zur CAFM-Implementierung. Sie enthalten vergleichbare Informationen zu sechs Dienstleistern aus dem Bereich Datenerfassung und zwölf Unternehmen mit Schwerpunkt CAFM-Implementierung. Das Kapitel „Immobilien-Service-Apps“ stellt zudem Software-Tools vor, die dem erweiterten Immobilienbewirtschaftungsumfeld zuzurechnen sind. Drei Anbieter präsentieren hier ihre Lösungen.

„Die Digitalisierung im Facility Management nimmt Fahrt auf. Neben der IT-Unterstützung beim rechtssicheren Betrieb von Immobilien und Liegenschaften gewinnt auch die Erhebung und Aufbereitung von Energie- und Nachhaltigkeitskennzahlen für Reportingzwecke an Bedeutung. CAFM-Software wird deshalb zu einem zunehmend wichtigen Werkzeug für Facility Manager“, erklärt Marko Opić, Partner bei Alpha IC. Die „Marktübersicht CAFM-Software“ stellt dabei seit über 20 Jahren einen bewährten Ausgangspunkt für den Einstieg in diese Thematik dar. Gleichzeitig spiegelt sie auch die aktuellen Trends in der Digitalisierung wider. So wurden in diesem Jahr zwei neue Abfragen zu den Themen ESG-Reporting und KI-Unterstützung in den Fragekatalog aufgenommen.

Die „Marktübersicht CAFM-Software 2025“ kann im Online-Shop von „Der Facility Manager“ als Printausgabe oder E-Paper bestellt werden (www.facility-manager.de). Zusätzlich steht eine Datenbank-Version mit ausgewählten Abfragemöglichkeiten bereit.

Robert Altmannshofer