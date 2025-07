FM-Branche nimmt Abschied von Prof. Dr. Markus Thomzik

Am 22. März 2025 ist Prof. Dr. Markus Thomzik verstorben. Als langjähriger Wegbegleiter hat er die Entwicklung des Facility Managements in Deutschland mit Weitblick und großem Ideenreichtum mitgeprägt – als Impulsgeber, Moderator und geschätzter Diskussionspartner. Der von ihm initiierte gefma-Branchenreport zählt seit Jahren zu den bedeutendsten Veröffentlichungen zur volkswirtschaftlichen Relevanz des Facility Managements. Mit innovativen medialen Formaten wie seiner Podcastreihe InnoFM war er einer der aktivsten Fürsprecher des FM – stets mit dem Ziel, die Branche weiterzuentwickeln und sichtbarer zu machen. Seine hemdsärmelige, zuverlässige, aufrichtige und verbindliche Art wird ebenso in Erinnerung bleiben wie sein leidenschaftliches Eintreten für die Belange des FM.

Von 2002 bis 2009 war Markus Thomzik Geschäftsführer des Instituts für angewandte Innovationsforschung (IAI) e.V. an der Ruhr-Universität Bochum. Seit September 2005 lehrte er Betriebswirtschaftslehre, Innovations- und Facility Management an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen.