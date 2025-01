Dr. Sasse Gruppe setzt Nexaro-Roboter in Österreich ein

Gemeinsam mit der Dr. Sasse Gruppe will Saugroboter-Hersteller Nexaro zeigen, wie moderne Technologie in der Gebäudereinigung Standard werden kann. Hierzu wird eine Flotte autonomer Staubsaugroboter die Bodenreinigung in einem Bürocampus in Österreich übernehmen. Die Anzahl der vor Ort eingesetzten Roboter wird individuell auf Flächen, Stockwerke und Reinigungsintervalle abgestimmt. Die Partnerschaft der Unternehmen ist auch optisch erkennbar: Die Nexaro NR 1500 Saugroboter sind im Look der Dr. Sasse Gruppe gestaltet.

Die Entscheidung für die Flottenlösung fiel, weil sich diese dank der kompakten Bauweise und der günstigen Anschaffungskosten mit einem Flottenkonzept steuern lassen und für den Einsatz auf großen ebenen Flächen eignen. Zudem lasse sich die Flotte schnell installieren, intuitiv vernetzen, steuern und managen, teilt der Hersteller mit.