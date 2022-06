Die Dussmann Group hat ihren Markenauftritt erneuert und fasst künftig die bisherigen Marken Dussmann Service und Dussmann Technical Solutions unter der neuen operativen Marke Dussmann zusammen. Damit will das Unternehmen seine Neuausrichtung im Zuge der Next-Level-Strategie unterstreichen. Das Markenversprechen ‚We care for more‛ soll zudem zeigen, dass sich Dussmann um Menschen und ihre Lebens- sowie Arbeitsräume kümmert. Der neue Auftritt gliedert sich in die Leistungsbereiche „Facility Management”, „Food Services” – die bislang beide unter der Marke „Dussmann Service” aktiv waren – sowie „Technical Solutions”. Die Dienstleistungen des integrierten Facility Managements werden dafür gebündelt, während die Catering-Sparte eine eigene Identität für mehr Sichtbarkeit erhält. Dussmann Technical Solutions umfasst die Business Units im Anlagenbau und im technischen Service. Kombi-Logos verbinden die technische Kompetenz der zugekauften Marken DKA, HEBO, STS und K.E.D. mit der Marke.

Neuer Look

Dussmann erhält ein neues Logo (Bild) als prägnante Wortmarke. Das rote Rechteck mit dem „PD“-Bildzeichen sowie der Zusatz „Service“ fallen künftig weg. Lediglich das Logo der Dussmann Group darf das PD-Bildzeichen des Unternehmensgründers Peter Dussmann behalten. Neben dem typischen Rot erhalten die einzelnen Sparten neue Farbakzente: Türkis für Facility Management, Grün für Food Services und Blau für Technical Solutions.

Die Dussmann Group bleibt unverändert die Dachmarke für alle unternehmerischen Aktivitäten des Konzerns.